Mark Keller über Liebesleben: Ist er zu alt fürs Daten?

Mark Keller (59), bekannt aus der beliebten TV-Serie Der Bergdoktor, ist nun auch offiziell geschieden. Schon seit rund zwölf Jahren lebte er getrennt von seiner Ehefrau Tülin, mit der er seit 1992 verheiratet war und zwei Söhne hat. Vor einigen Monaten wurde die Scheidung still und ohne öffentliches Aufsehen vollzogen, wie Mark gegenüber Bild bestätigt hat. Das ehemalige Paar lebte lange Zeit in Überlingen am Bodensee, doch nach der Trennung zog der Schauspieler zu seiner Freundin Anna nach Köln, während seine beiden Söhne Joshua und Aaron bei ihrer Mutter blieben.

Auch nach der Trennung bleibt die Familie eng miteinander verbunden. Tülin erkrankte nach einer Operation an Parkinson, was dazu führte, dass sie inzwischen gepflegt werden muss. Insbesondere Joshua kümmert sich neben der Arbeit sehr um seine Mutter, während Aaron, der mittlerweile eine Freundin hat, zwischen dem Zuhause seiner Freundin und Überlingen pendelt. Trotz getrenntem Alltag zeigt sich Mark stolz darauf, dass die Familie zusammenhält: "Ab und zu sind sie aber auch bei Anna und mir in Köln", verrät er. In den vergangenen Jahren trat Anna als neue Partnerin in Marks Leben, und die beiden führen seit 2012 eine Beziehung.

Privat läuft es für Mark auch jenseits der Liebesbeziehungen rund. In Interviews schilderte er mit einem Augenzwinkern, dass seine beiden Söhne ihm in Sachen weiblicher Aufmerksamkeit inzwischen haushoch überlegen seien. "Ich glaube, für die meisten Frauen bin ich zu alt, die wollen eher zu meinen Söhnen", erzählte er lachend im Gespräch mit Bild. Trotzdem genießt der Schauspieler sein Leben in vollen Zügen und hat sich zu seinem 60. Geburtstag, den er am 5. Mai feiert, mit einem eigenen Musikalbum beschenkt. Für das kommende Jahr plant Mark eine große Tournee, bei der er auch abseits der Filmwelt auf der Bühne stehen wird.

Getty Images Mark Keller mit seinem Sohn Aaron

SUCCO,RALF / ActionPress Mark und Tülin Keller

