Was für schöne Nachrichten nach der WM-Pleite! Marco Reus (29) kann sich nach der niederschmetternden Turnier-Bilanz der deutschen Nationalmannschaft und dem Aus in der Vorrunde auf ein schöneres Kapitel in seinem Leben freuen. Der BVB-Kicker und seine Liebste Scarlett Gartmann sind seit knapp zwei Jahren ein Paar, doch die Turteltauben bleiben nicht mehr lange zu zweit: Scarlett ist mit ihrem ersten Kind schwanger!

Die frohe Botschaft verkündete der werdende Vater stolz auf seinem Instagram-Account und verriet bereits erste Details über den Nachwuchs: "Heute möchten wir eine wunderbare Nachricht mit euch teilen: Scarlett und ich erwarten voller Vorfreude eine kleine Prinzessin!" Er und die 24-Jährige seien überglücklich und können ihre Gefühle kaum in Worte fassen.

Laut Bild-Informationen soll Scarlett bereits im fünften Monat sein und ihre Tochter im Februar auf die Welt bringen. Es heißt: Marco und seine Freundin planen schon länger, eine Familie zu gründen – das Baby ist demnach ein absolutes Wunschkind.

Getty Images BVB-Profi Marco Reus

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann im Mai 2017

Instagram / marcinho11 Scarlett Gartmann und Marco Reus im Urlaub

