Emotionaler Abschied: Marco Reus gibt Stadionrunde Bier aus

Marco Reus (34) verabschiedet sich nach zwölf Jahren vom Rasen der Borussen. Am Samstag fand das finale Bundesligaspiel des Fußballers für seinen geliebten Verein Borussia Dortmund statt. Dieses besondere Ereignis feierte der Blondschopf mit einer süßen Geste – der Mittelfeldspieler gab der gesamten Südtribüne im Signal Iduna Park eine Runde Bier aus! "Danke für alles! Das Abschiedsbier geht auf mich. Euer Marco", stand auf einem Zettel an der Kasse. Ein Foto der Geste teilte der BVB auf Instagram.

Sein letztes Spiel in Schwarz-Gelb genoss der Mann von Scarlett Gartmann (30) in vollen Zügen. Nach dem 4:0 gegen Darmstadt, bei dem Marco sogar selbst ein Tor schoss, ging es für den Kapitän in den Fanblock, wo er sich gebührend feiern ließ. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er ein Bild, das ihn vor seinen Bewunderern zeigt. Dazu schrieb Marco nur: "Einer von euch. Danke!"

Und auch Marcos aktuelle und ehemalige Kollegen verabschiedeten ihn auf Social Media mit lieben Worten. Marc Bartra (33), Karim Adeyemi (22) und Nico Schlotterbeck (24) gedenken seiner als "größte Legende". Sein früherer Mitspieler und Freund Mario Götze (31) widmete ihm sogar einen kurzen Text zum Bundesliga-Abschied: "Kaum zu glauben, dass dieser Tag kommen würde – eine BVB-Legende verlässt die Bundesliga. Ich bin dankbar für all die tollen Erinnerungen, die wir gemeinsam geteilt haben!"

Getty Images Marco Reus bei seinem letzten Bundesligaspiel, Mai 2024

Getty Images Marco Reus und Mario Götze 2019

