Neustart in L.A.: Marco Reus hat jetzt mehr Zeit für Familie

Marco Reus (35) und seine Frau Scarlett (31) genießen ihr neues Leben in Kalifornien in vollen Zügen. Der ehemalige Nationalspieler wechselte im Sommer 2024 zu Los Angeles Galaxy und lebt seitdem mit seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Töchtern in Newport Beach. Für die Familie brachte der Umzug nicht nur mehr Sonnenschein, sondern auch mehr gemeinsame Zeit. "Wir verbringen als Familie deutlich mehr Zeit miteinander, das war erst mal eine Umstellung – aber eine, die wir sehr genießen", verrät Scarlett im Gespräch mit der Zeitschrift Gala.

Der Neustart in den USA sei für die Familie zwar aufregend, aber auch herausfordernd gewesen. Scarlett habe sich jedoch schnell an das neue Umfeld angepasst. Ihr Erfolgsrezept für das Einleben in der neuen Heimat: Aktiv Anschluss suchen. "Ich bin direkt in verschiedene Mom-Groups gegangen, habe an Sportkursen teilgenommen und die deutsche Community kennengelernt. Man muss sich darauf einlassen", erklärt sie im Interview. Das habe ihr geholfen, schnell Kontakte zu knüpfen und sich heimisch zu fühlen.

Scarlett und Marco sind seit zehn Jahren zusammen und gelten als absolutes Traumpaar. Nach der Hochzeit 2019 und der Geburt ihrer ersten Tochter im selben Jahr wuchs die kleine Familie Anfang 2024 mit ihrem zweiten Kind, einem Mädchen, weiter. Seit vergangenem September leben die vier zusammen mit ihrem Hund in Kalifornien, wo sich nicht nur Marco seiner Karriere widmet, sondern auch Scarlett. Die Zweifach-Mama hat sich eine große Community im Netz aufgebaut, der sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben gibt. So teilt sie unter anderem gesunde Rezepte und lässt ihre Follower an ihrem Fitness-Lifestyle teilhaben.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus mit ihren zwei Töchtern

Getty Images Marco Reus und Scarlett Gartmann om Dezember 2019

