Von Dortmund nach L.A.: Marco Reus lebt jetzt entspannter

Am 15. August war es so weit: Der L.A. Galaxy, Tabellenführer der Western Conference der Major League Soccer, gab bekannt, dass Marco Reus (35), langjähriger BVB-Kapitän, seinen Vertrag unterschrieben hat. Bis Ende 2026 spielt Marco in den USA. Im Podcast TOMorrow Business, Stars & Lifestyle gab der Fußballer jetzt Einblicke in sein privates und berufliches Leben in den Vereinigten Staaten. Inzwischen ist auch seine Frau Scarlett mit den Kindern und Hund Simba im neuen Zuhause angekommen. Beruflich läuft es ebenfalls gut, denn Marco hat bereits fünf Spiele mit seiner neuen Mannschaft absolviert.

In dem Podcast gab der ehemalige BVB-Kapitän auch einen Einblick in die Gründe, warum er Deutschland nach so langer Zeit verlassen hat. Auf Dauer habe ihn einfach gestört, wie insbesondere die Medien mit einer Person des öffentlichen Lebens umgehen und ihr das Leben schwer machen. Auch wenn Kritik zum Fußball dazugehöre, sei es irgendwann "zu krass und schnelllebig" geworden. Marco führt weiter aus: "Es gibt nur noch gut oder schlecht. Das hat mir in den letzten Jahren in Deutschland überhaupt nicht mehr gefallen." Außerdem habe er sich auf seinen privaten Unternehmungen immer beobachtet gefühlt.

In den USA sei das laut Marco jedoch alles anders. Die Menschen seien hier viel entspannter und positiv eingestellt. Hier könne er seinen Sport und auch die Tage viel mehr genießen. Außerdem steht er nach eigenen Aussagen nicht mehr so im Fokus. "Es juckt einfach keinen, wenn du zum Strand gehst. Da es hier so viele Prominente gibt, bin ich selbst nur ein kleiner Fisch." Und Marco ist in den USA nicht alleine. Der ehemalige Bundestrainer und USA-Kenner Jürgen Klinsmann (60) sei ihm eine große Stütze. So habe Jürgen ihm schon die Stadt gezeigt und sogar für Tochter Emily einen Kita-Platz organisiert. Marco erklärt im Podcast-Interview, dass er auch Angebote aus Saudi-Arabien bekommen habe. Doch für ihn und seine Familie sah er die USA als die bessere Wahl an.

Instagram / marcinho11 Marco Reus' Baby

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter, Dezember 2022

