Nach BVB-Abschied: Marco Reus zieht es nach Hollywood

Nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund wagt Marco Reus (35) einen neuen Schritt – es geht für ihn nach Kalifornien! Dort steht der Kicker ab der neuen Saison bei dem Verein Los Angeles Galaxy bis einschließlich 2026 unter Vertrag. Auf Instagram teilt er einen Beitrag, mit dem er seinen Wechsel verkündet. "Endlich in LA. Ich bin glücklich, ein Part dieses Teams in dieser tollen Stadt zu sein", schwärmt er unter seinem Bild, auf dem man den Offensivspieler bereits im Trikot seiner neuen Mannschaft sieht. Am Freitagabend wird er in seiner neuen Stadt offiziell vorgestellt.

Für den 35-Jährigen war schnell klar, dass er nach Amerika möchte. "Für mich stand fest, dass ich auf keinen Fall in der Bundesliga bleiben möchte. Und Europa kam für mich ehrlicherweise auch nicht infrage, weil ich zum Ende meiner Karriere etwas komplett anderes machen wollte", gestand Marco in einem Interview mit Sky. Er habe die Möglichkeit bekommen wollen, sich woanders weiterzubilden und ein neues Umfeld zu schaffen. Der Fußballer wechselt ablösefrei zu seinem neuen Verein, da der BVB ihm nach Auslaufen seines Vertrages keine weitere Verlängerung anbot. Doch sie wünschen ihm trotzdem alles Gute und teilen passend zu seinem Wechsel einen eigenen Beitrag mit den Worten "Marco geht nach Hollywood!" im Netz.

Bereits im vergangenen Mai gab Marco bekannt, dass seine Zeit bei seinem Dortmunder Verein enden wird. Auf Instagram veröffentlichte der BVB ein Video, in dem der langjährige Kapitän die Entscheidung verkündet. Bereits seit seiner Jugend hatte der Sportler bei den Schwarz-gelben in seiner Heimatstadt unter Vertrag gestanden – zwischenzeitlich spielte er für Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach. 2012 zog es ihn aber wieder in den Signal Iduna Park zurück – nun wechselt er nach zwölf Jahren in eine neue Liga.

Getty Images Marco Reus bei seinem letzten Bundesligaspiel, Mai 2024

Getty Images Marco Reus und Mario Götze 2019

