Wunderschöne Nachrichten von Influencerin Valentina Belleza! Freute sich das Model noch vor wenigen Monaten über den Nachwuchs ihrer besten Freundin Bonnie Strange (32), ist nun sie selbst an der Reihe: Nach der Verlobung mit ihrem französischen Freund Edouard Hausseguy erwartet sie jetzt ihr erstes eigenes Baby! Mit einem wunderschönen Kugelbild offenbarte Valentina außerdem, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten ist.

Natürlich verkündete die Ex von Niels Ruf (45) die große Neuigkeit auf ihrem Instagram-Account – denn dort hält sie ihre Fans stets über ihr berufliches sowie privates Leben auf dem Laufenden. Doch dieses Geheimnis behielt Valentina ausnahmsweise noch etwas länger für sich: Wie der scharfe Schnappschuss in Unterwäsche zeigte, hat die DJane schon ein ziemliches Bäuchlein bekommen! "Ich esse ab jetzt offiziell für zwei. Endlich kann ich das mit euch teilen", schrieb sie glücklich und fügte noch den Hashtag #22.Woche hinzu. Gut die Hälfte der Schwangerschaft hat die Bloggerin also schon hinter sich gebracht.

Unter den zahlreichen Gratulanten unter dem Hammer-Pic hinterließ natürlich auch BFF Bonnie ihren Kommentar. Die Mama von Goldie Venus scheint es kaum noch abwarten zu können, ihre Kleinen zusammen spielen zu sehen! "Goldies Spielgefährte wächst und gedeiht", schrieb sie begeistert. Aber auch Blogger-Freunde wie Riccardo Simonetti oder Jack Strify freuten sich mit der werdenden Mama.

Instagram / edouard.hausseguy Edouard Hausseguy und Valentina Belleza

Anzeige

Instagram / valentinabelleza Valentina Belleza und Bonnie Strange

Anzeige

Instagram / valentinabelleza Valentina Belleza, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de