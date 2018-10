Keine Geheimniskrämerei mehr bei Philipp Stehler (30) und seine Antonia Elena: Erst vor wenigen Tagen zeigte der Ex-Bachelorette-Kandidat eine neue Dame an seiner Seite: Mit Influencerin Antonia verbringt das durchtrainierte Model aktuell offenbar am liebsten seine Zeit! Ein Statement dazu, ob die beiden in einer festen Beziehung sind, gab es bisher zwar noch nicht. Doch vielleicht haben es die vermeintlichen Turteltauben eine offizielle Bekanntgabe auch gar nicht mehr nötig: In einem Social-Media-Post gab Antonia ihrem Philipp ganz selbstverständlich ihren ersten Kuss in aller Öffentlichkeit!

Am vergangenen Wochenende verbrachten Philipp und Antonia nicht nur gemeinsame Zeit im Kino, die beiden Internetstars schwitzten bereits am Montag wieder zusammen im Gym. Ihre Fans nahmen sie dabei wie immer in ihrer Instagram-Story mit, als es zur süßen Premiere kam: Während der TV-Hottie auf der Beinpresse Kilos stemmte, gab Antonia ihm einen kleinen aber niedlichen Kuss auf den Mund!

Philipp und Antonia liefern ihren Followern zwar nach und nach mehr Einblick, doch gemeinsame Shooting-Fotos in ihren Instagram-Feeds lassen noch auf sich warten.

Instagram / philipp_stehler Antonia Elena und Philipp Stehler im Fitness-Studio

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Antonia Elena im Oktober 2018

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia und Elena nach dem Workout

