Nach Funkstille: Antonia Elena hat wieder Kontakt zur Mutter

Antonia Elena und ihre Mutter haben sich nach langer Funkstille wieder angenähert. Die Influencerin berichtete früher offen darüber, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter in der Vergangenheit alles andere als einfach war. Vor einiger Zeit fand jedoch ein Wendepunkt statt: Die beiden Frauen haben sich noch während Antonias Schwangerschaft erstmals wieder persönlich getroffen, sich ehrlich ausgetauscht und beschlossen, ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben. "Wir haben uns dazu entschieden, einen neuen Weg zu versuchen. Nicht, weil alles vergessen ist, sondern weil Verzeihen oft mehr Heilung bringt, als am Alten festzuhalten", schildert Antonia nun auf ihrem Instagram-Profil.

Antonia betont außerdem, dass der Kontaktabbruch ursprünglich eine bewusste Entscheidung war, von der beide profitiert hätten. Die Zeit haben sie gebraucht, um Abstand zu gewinnen und sich selbst zu reflektieren. Erst durch ehrliche Gespräche und die Bereitschaft, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, sei eine Annäherung möglich gewesen. Ihr Fazit: Das Zuhören und Verzeihen habe beiden Seiten geholfen, nach vorn zu blicken. "Ich glaube daran, dass man Dinge auch neu starten darf – wenn man bereit ist, nicht mehr zurück, sondern nach vorn zu schauen und wenn man sieht, dass Menschen an sich arbeiten", stellt sie klar. Antonia macht zudem deutlich, dass es für jeden individuell verschieden sein kann, wie und wann ein Neuanfang gelingt – für sie und ihre Mutter sei es der richtige Weg gewesen.

Hintergrund dieser familiären Entwicklung sind die schwierigen Jahre, die Antonia Elena mit ihrer Mutter erlebt hat. In der Vergangenheit sprach die Influencerin bereits offen über ihre Essstörung und beschrieb, wie Kommentare und Verhaltensweisen ihrer Mutter ihr Selbstbild maßgeblich beeinflusst hätten. Gegenüber Bild erinnerte sie sich an Kommentare ihrer Mutter wie: "Du musst aufpassen, sonst gehst du auf wie ein Hefekloß." Dazu habe sie ihr immer in den Bauch und in die Arme gekniffen. Laut Antonia sei durch derartige Kommentare in ihr der Glaubenssatz "Wenn ich nicht schlank bin, bin ich nicht gut genug" entstanden und habe schließlich zu ihrer Essstörung geführt.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

