Sohn Noah abgegeben: Antonia Elena macht Hatern eine Ansage

Antonia Elena, die als Influencerin auf Social Media große Bekanntheit erlangt hat, steht derzeit im Fokus einer kontroversen Diskussion. Grund dafür ist ein Kommentar, den sie auf Instagram erhielt. Weil sie ihren Sohn Noah nach einer Reise für eine Nacht in Betreuung gegeben hatte, erhielt sie von einem Nutzer eine beleidigende Nachricht. Darin wurde ihr mangelnde Fürsorge unterstellt. "Oh mein Gott... Dein Kind darf nicht mal richtig zu Hause ankommen... Aber du musst schlafen – ist klar", schrieb der User und fügte einen Brech-Smiley hinzu. Antonia ließ diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen und reagierte prompt mit einem Video, das sie online stellte.

In diesem Video macht die alleinerziehende Mutter klar, dass sie sich von solchen Angriffen nicht einschüchtern lassen würde. "Ich teile diesen Screenshot, weil ich finde, wir dürfen so nicht miteinander reden", erklärt sie ihren Followern. Sie betont, wie wichtig es sei, solche Kommentare nicht zu normalisieren, und spricht über die oft unrealistischen Erwartungen, mit denen gerade Mütter konfrontiert werden. "Mamasein ist kein Wettbewerb", so Antonia weiter. Sie rechtfertigt offen ihre Entscheidung, Noah nach der Reise für eine Nacht abzugeben, da sie müde gewesen sei und Schlaf benötigt habe. Ihre ehrlichen Worte treffen in ihrer Community auf breite Unterstützung, die ihre Solidarität in den Kommentaren zu ihrem Beitrag zahlreich kundtut.

Antonia, die ihr Leben mit Sohn Noah regelmäßig auf ihrem Instagram-Profil teilt, ist bekannt dafür, offen und transparent mit Themen wie Mutterschaft und Selbstfürsorge umzugehen. Erst kürzlich betonte sie in einem ihrer Posts, dass Muttersein wunderschön, aber auch herausfordernd sein kann – besonders als alleinerziehende Mutter. Mit ihrer Ansage möchte sie andere Frauen dazu ermutigen, sich nicht von gesellschaftlichem Druck oder ungerechten Kommentaren entmutigen zu lassen. Diese Einstellung hat ihr nicht nur Kritik, sondern auch eine große, loyale Fangemeinde eingebracht, die sie für ihre Offenheit schätzt.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

