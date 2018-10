Für Camille Grammer (50) gibt es endlich allen Grund zur Freude! In den vergangenen Jahren musste der The Real Housewives of Beverly Hills-Star den einen oder anderen herben Schlag verkraften. 2013 erkrankte die Reality-Beauty an Unterleibskrebs, musste sich die Gebärmutter entfernen lassen und sich anschließend einer Chemotherapie unterziehen. Nur wenige Tage nach der OP soll sie dann auch noch von ihrem damaligen Langzeitfreund körperlich misshandelt worden sein – ein Schock für alle Fans! Doch diese Zeiten sind jetzt ein für alle Mal vorbei: Mit ihrem Schatz David C. Meyer startet die Blondine jetzt in das neue Kapitel Ehe!

Wie die Fernseh-Hausfrau gegenüber dem US-Magazin People enthüllte, haben sie und der Unternehmer endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Das Paar verlobte sich 2017 und besiegelte seine Liebe zueinander vergangenen Samstag mit dem Jawort. Die Trauung habe in einem privaten Beachclub auf Hawaii stattgefunden. "Ich liebe es, wie er mich liebt. Das bedeutet alles für mich und ich kann es kaum erwarten, in ein gemeinsames Leben zu starten", schwärmte die 50-Jährige von ihrem Neu-Ehemann.

Unter den Hochzeitsgästen befanden sich auch Camilles TV-Kolleginnen Teddi Mellencamp, Dorit Kemsley und Lisa Rinna. Kyle Richards war sogar Brautjungfer! Während sich die Teenager-Tochter der Braut ebenfalls in ein schickes Brautjungfernkleid hüllte, durfte ihr 14-jähriger Sohn Jude die Mama den Gang entlang führen.

