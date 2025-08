Nach Hollywood-Skandalen: Das würde Lindsay Lohan ändern

Lindsay Lohan (39) ist schon seit ihrer Kindheit in Hollywood bekannt. Doch nach einigen Jahren rutschte die Schauspielerin böse ab – sie wurde unter anderem mehrmals verhaftet. Gegenüber The Sun erklärt sie nun, dass sie die Dinge rückblickend anders angegangen wäre. Beispielsweise hätte sie öfter "Nein" sagen sollen. "Ich war immer ein Ja-Mensch für meine Agenten und alle anderen, niemand fragte jemals: 'Willst du mal durchatmen?'", erklärt Lindsay. Diese Entscheidungen hatten nicht nur Auswirkungen auf ihre Karriere, sondern auch auf ihr Privatleben.

Dinge wie ihre Alkoholsucht wirkten sich negativ auf ihre Karriere aus – so verlor Lindsay einige Filmrollen und wurde auch von Filmsets geworfen. Doch schließlich krempelte sie ihr Leben um: 2016 wurde sie Geschäftsfrau und eröffnete unter anderem einen Nachtclub sowie ein Strandresort in Griechenland. Parallel dazu begann sie, ihre Schauspielkarriere wieder aufzubauen, was zuletzt mit einem Netflix-Deal und Rollen in Filmen wie "Falling for Christmas" gelang. Mit "Freakier Friday" an der Seite von Jamie Lee Curtis (66) kehrt sie nun auch wieder auf die Kinoleinwand zurück.

Privat hat Lindsay auch eine große Stütze gefunden – mit ihrem Ehemann Bader Shammas. Die beiden sind seit einigen Jahren zusammen. 2022 gaben sie sich das Jawort. Im Juli 2023 kam ihr erstes gemeinsames Kind – ein Sohn namens Luai – zur Welt. Der Kleine hält die Hollywood-Bekanntheit und ihren Partner ganz schön auf Trab. "Im Moment rennt er einfach überall herum, und ich muss das unter Kontrolle bringen", berichtete Lindsay People im Juli und fügte hinzu: "Er liebt die Tanzstunde am Morgen. Das ist eine große Sache."

Getty Images Lindsay Lohan im Juli 2025

Getty Images Lindsay Lohan im Juni 2005

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai im Juli 2025