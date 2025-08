Nach Nierenstein-OP: Erik Menendez ist zurück hinter Gittern

Erik Menendez (54) ist nach einer Woche im Krankenhaus wieder ins Gefängnis zurückgekehrt. Er hatte sich mehreren Operationen zur Entfernung von Nierensteinen unterzogen. Das bestätigte Talia, seine Stieftochter, am Samstag in einer Instagram-Story: "Mein Vater ist aus dem Krankenhaus zurück und bereitet sich nun im Gefängnis auf die bevorstehende Anhörung vor." Die geplante Anhörung zur möglichen vorzeitigen Entlassung von Erik und seinem Bruder Lyle Menendez (57) steht für den 21. und 22. August an.

Der gesundheitliche Zustand von Erik, der mehrere große Nierensteine hatte, wurde von seinem Anwalt Mark Geragos (67) als ernst eingestuft. Dennoch lehnte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, trotz einer Prüfung der Situation, einen vorübergehenden Hafturlaub ab. Beide Brüder verbüßen seit 1989 ihre Haftstrafen für die Ermordung ihrer Eltern in ihrem luxuriösen Anwesen in Beverly Hills. Sie hatten sich mit Aussagen über Missbrauch durch den Vater verteidigt, während die Anklage von Habgier als Tatmotiv sprach.

Erik musste in letzter Zeit nicht nur die Haft, sondern auch gesundheitliche Herausforderungen bewältigen. In der Vergangenheit hatte seine Familie bereits offen über die Schwierigkeiten berichtet, die sich aus seiner medizinischen Versorgung im Gefängnis ergeben. Seine Frau Tammi schrieb kürzlich auf X, wie belastend wiederkehrende Verzögerungen oder Komplikationen rund um Eriks Behandlung sind. Trotz allem setzen sowohl die Familie als auch Unterstützer der Brüder Hoffnungen in die bevorstehende Möglichkeit, nach 35 Jahren vielleicht ein Leben außerhalb der Gefängnismauern beginnen zu können.

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

Instagram / seterikmenendezfree Erik Menendez und seine Stieftochter Talia

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992

