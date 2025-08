Prinz Andrew soll Orgie mit neun jungen Frauen gehabt haben

Prinz Andrew (65) steht erneut im Fokus eines Skandals, der die britische Monarchie erschüttern könnte. Neue Enthüllungen werfen ein düsteres Licht auf die Vergangenheit des Duke of York. Eine zentrale Behauptung stammt von Virginia Giuffre, einem der mutmaßlichen Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66). Sie berichtet laut Daily Mail von einer Orgie auf Epsteins Privatinsel Little Saint James, bei der sie, Andrew und acht weitere junge Frauen beteiligt gewesen seien. Die Frauen seien offenbar alle unter 18 Jahre alt gewesen und hätten kaum Englisch gesprochen. Virginia schildert, dass Andrew und Epstein über das Geschehen lachten, bevor sie sich auszogen.

Diese belastenden Aussagen sind Teil des kommenden Enthüllungsbuches "Entitled – The Rise and Fall of the House of York" von Investigativautor Andrew Lownie. Der Autor recherchierte vier Jahre lang und trug Aussagen von über 100 Quellen zusammen. Epsteins ehemalige Haushälterin Debra Gale berichtet ebenfalls von heiklen Details: Ein spezielles für Andrew vorgesehenes Zimmer auf der Insel sei mit Damenstrumpfhosen, Dessous und Schuhen ausgestattet gewesen. Nach den Treffen sollen den Frauen Umschläge mit Summen zwischen 1.000 und 25.000 Dollar überreicht worden sein. Zwar gibt es keine Hinweise darauf, dass Andrew Drogen konsumierte, doch wird ihm ein unstillbares Verlangen nach sexuellen Eskapaden zugeschrieben.

Die Enthüllungen kommen für die angeschlagene Reputation von Prinz Andrew und der britischen Königsfamilie äußerst ungelegen. Bereits 2021 waren dem 65-Jährigen auf Drängen der verstorbenen Queen (†96) all seine militärischen Titel aberkannt worden. Ein ehemaliger Palastangestellter wird im Buch mit der Aussage zitiert, dass diese Skandale die Monarchie dauerhaft schädigen könnten. Privat soll Andrew seit diesen Vorfällen ein zurückgezogenes Leben führen. Beobachter berichten jedoch weiterhin von einem Luxus-Lifestyle, der schwer mit dem Image eines rehabilitierten Royals vereinbar scheint.

