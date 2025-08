Oasis zeigt sich nach Tod eines Konzertbesuchers betroffen

Während eines Konzerts von Oasis im Londoner Wembley-Stadion am Abend des 2. August ereignete sich laut The Independent eine Tragödie: Ein Mann, der sich im Publikum befand, kam ums Leben. Gegen 22:19 Uhr Ortszeit wurden Polizei und Rettungskräfte alarmiert, nachdem Berichte über einen Vorfall im Bereich der oberen Ränge des Stadions eingegangen waren. Der Mann, der laut Polizeiinspektion in seinen 40ern war, erlag noch vor Ort Verletzungen, die auf einen Sturz hindeuteten. 90.000 Menschen hatten sich an diesem Abend im Stadion versammelt, um die Hits der britischen Kultband Oasis live mitzuerleben.

In einer Stellungnahme, die People vorliegt, äußerten sich Liam (52) und Noel Gallagher (58) sowie die übrigen Mitglieder von Oasis bestürzt über den Vorfall. "Wir sind schockiert und traurig über den tragischen Tod eines Fans während der Show gestern Abend", ließen sie verlauten. Auch ihr Mitgefühl für die Angehörigen brachte die Band zum Ausdruck: "Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie und den Freunden der betroffenen Person." Die Betreiber des Wembley-Stadions schlossen sich den Beileidsbekundungen an und erklärten, die Angehörigen würden durch geschulte Polizeikräfte betreut. Die Polizei bat unterdessen andere Konzertbesucher um Hinweise oder Handyaufnahmen, die zur Klärung des Vorfalls beitragen könnten.

Das Konzert war der emotionale Höhepunkt einer lang ersehnten Wiedervereinigung von Liam und Noel Gallagher, die seit Jahren zerstritten waren. Die britischen Brüder, bekannt für ihre großen Hits der 90er wie "Wonderwall" und "Don’t Look Back in Anger", hatten zuletzt 2009 gemeinsam auf der Bühne gestanden. Der tödliche Vorfall überschattet die Veranstaltung, die von Tausenden Fans mit Begeisterung gefeiert wurde. Die Ermittler hoffen nun, durch die Aussagen und Videoaufzeichnungen der Konzertbesucher weitere Details über die tragischen Ereignisse zu erfahren.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Noel Gallagher

Anzeige Anzeige