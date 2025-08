Laura Dahlmeiers Mama war auch eine erfolgreiche Sportlerin

Laura Dahlmeier (†31), die am 28. Juli im pakistanischen Karakorum-Gebirge bei einem tragischen Bergunfall verunglückte, war nicht nur eine der erfolgreichsten deutschen Biathletinnen, sondern auch Teil einer sportlich außergewöhnlichen Familie. Die Sportlerin wurde auf etwa 5.700 Metern Höhe am Laila Peak von einem Steinschlag getroffen, während ihre Kletterpartnerin unverletzt ins Basislager zurückkehren konnte. Schon vor ihrer Zeit als Extremsportlerin war Laura durch ihre beispiellose Karriere im Biathlon bekannt: Sie gewann insgesamt 15 WM-Medaillen, darunter sieben Goldmedaillen, sowie den Gesamtweltcup der Saison 2016/17.

Von ihrer Liebe zu den Bergen und dem Sport war Laura wohl schon früh inspiriert – nicht zuletzt durch ihre Eltern. Ihre Mutter Susi Dahlmeier, geboren als Susi Buchwieser, war in den 1990er-Jahren eine gefragte Mountainbikefahrerin. Unter anderem gewann sie 1990 als erste Cross-Country-Meisterin Deutschlands eine nationale Meisterschaft und wurde 1992 Europameisterin im Downhill. Auch Lauras Vater, Andreas Dahlmeier, war als Alpinist und Skisportler erfolgreich. Neben ihren Eltern war auch Lauras Tante, Regina Stiefl, im Mountainbikesport aktiv und konnte dabei mehrmals deutsche Meistertitel für sich verbuchen.

Trotz ihrer Prominenz als Sportlerin galt Laura immer als bodenständige Persönlichkeit. Nach ihrem frühen Karriereende im Biathlon 2019 fand sie ihre Erfüllung schließlich im Bergsteigen – eine Leidenschaft, die sie mit ihrem Vater bei der gemeinsamen Arbeit für die Bergwacht teilte. Ihre Mama Susi wechselte nach ihrer sportlichen Karriere in ein kreatives Metier und arbeitet heute als Schmuckdesignerin. Lauras sportliche und familiäre Prägung zeigt, wie sehr sie genau in diese Welt aus sportlichem Ehrgeiz und Naturliebe hineingewachsen war – ein Vermächtnis, das sicher nicht nur in der Sportwelt unvergessen bleiben wird.

florianjaegerphoto Laura Dahlmeier mit ihrer Mutter

Imago Regina Stiefl bei der Mountainbike WM, 1995

