Mit diesen Kostümen überraschten die Stars ihre Fans an Halloween! Vor allem in den USA geht es am 31. Oktober schon lange nicht mehr nur ums Gruseln. Statt auf schaurige Verkleidungen setzten viele Prominente mittlerweile auf äußerst kreative Looks. Wie das funktioniert, macht Modelmama Heidi Klum (45) bereits seit Jahren bei ihrer legendären Halloween-Party vor. Zusammen mit ihrem Liebsten Tom Kaulitz (29) entschied die sich für ein Shrek-Partnerkostüm. Auf diese außergewöhnlichen Ideen kamen andere Stars und Sternchen!

Während Fiona und Shrek eher wenig glamourös über den roten Teppich trotteten, legten die Kardashian-Jenner-Schwestern in den sozialen Netzwerken einen echten Wow-Auftritt hin. Als wahrhaftige Victoria's Secret-Engel verkleidet, begeisterten sie ihre Bewunderer und heimsten jede Menge Likes ein. Die traumhaften Flügel hatte die Dessousmarke den Mädels übrigens extra für den Anlass ausgeliehen. Der US-amerikanische Drag-Interpret Kameron Michaels verwandelte sich zum Fest des Schreckens in Sängerin Cher (72) und sah dem Stimmwunder wirklich zum Verwechseln ähnlich.

Model Karolina Kurkova (34) hielt es da deutlich einfacher. Sie schmiss sich einfach eine Art Hoodie über und ging als brauner Kackhaufen. Mit einem Familienkostüm sorgten dann noch Justin Timberlake (37), seine Frau Jessica Biel (36) und der gemeinsame Sohn Silas Randall Timberlake (3) für Zuspruch. Auf Instagram präsentierten sie sich als Lego-Version von Batman, Robin und dem Bösewicht Joker.

Instagram/kimkardashian Die Kardashian-Jenner-Schwestern als Victoria's Secret-Engel, Halloween 2018

Getty Images Kameron Michaels als Cher, Halloween 2018

Instagram/karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihren Kindern an Halloween 2018

Instagram/justintimberlake Jessica Biel, Silas Randall Timberlake und Justin Timberlake



