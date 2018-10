Endlich ist die Katze aus dem Sack! Seit Wochen streut Halloween-Fan Heidi Klum (45) in den sozialen Netzwerken Hinweise auf ihre Kostümierung. Nun sitzen das Model und sein Freund Tom Kaulitz (29) in der Maske und lassen sich von einem Team aus Stylisten verwandeln. Noch ist das Make-over nicht abgeschlossen, aber mit einem neuen Foto dürfte die 43-Jährige das Geheimnis ihrer Verkleidung nun gelüftet haben: Es sieht so aus, als gingen die beiden als Shrek und Fiona.

Immer wieder gab Heidi ihren Followern auf Instagram Updates zu ihrem Styling. Dabei zeigte sie beispielsweise ein üppiges Gummi-Dekolleté und eine lange Wallemähne. Vor wenigen Tagen heizte sie die Gerüchteküche außerdem mit einem riesigen Fuß an. Doch erst jetzt ergibt das alles einen Sinn. Auf dem neuesten Pärchen-Foto strahlen die Vierfach-Mama und ihr Schatz ganz in Grün und mit Pausbacken in die Kamera. Damit ist wohl klar, dass sie das Oger-Pärchen Shrek und Fiona darstellen. Ein zweiter Beweis: die schiefe Kauleiste und die unverwechselbaren Ohren des Helden aus dem Sumpf, die dem Tokio Hotel-Rocker verpasst wurden.

Zu diesem Schluss sind wohl auch Heidis knapp fünf Millionen Follower gekommen. "Heidis Kostüm dieses Jahr: Shrek. Shrek ist Liebe. Shrek ist Leben", kommentierte ein User den Schnappschuss. Der süße Partnerlook scheint bei den Fans bestens anzukommen. Schon nach wenigen Minuten hat der Beitrag rund 60.000 Likes.

