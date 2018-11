Geht dieser Auftritt bei Das Supertalent zu weit? Sylvie Meis (40), Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (61) stellen sich als Jury der Talentshow nicht nur der Buzzer-Aufgabe. Das Trio muss nicht selten selbst für Performances herhalten. Erinnert man sich an den vergangenen Samstag zurück, ist so manchem Zuschauer wohl noch im Kopf geblieben, wie Bruce von einem als Schlange verkleideten Mensch "verspeist" wurde. In dieser Woche fordert eine Kandidatin jedoch nicht die Jury besonders heraus, sondern das Publikum!

Das hat es bei "Das Supertalent" noch nie gegeben! Schwungtrapez-Akrobatin Lisa Rinne führt ihre Darbietung nicht über der Bühne vor, sondern direkt über den Köpfen der Zuschauer. "Das ist auch für mich eine Premiere", gibt die 30-Jährige vorab zu. Für ihre Nummer räumt die Jury sogar ihre Pult-Plätze und sieht sich das Ganze von der Bühne aus an – umgekehrte Welt. Vor allem Dieter ist vor dem Auftritt nicht von seiner Sicherheit überzeugt und fragt die Kölnerin: "Kannst du ungefähr sagen, wo du runterfallen würdest oder kann ich hier so sitzen bleiben?"

Aufatmen nach der Schwungtrapez-Akrobatik! Lisa fällt weder auf Dieter noch auf einen der Zuschauer – kann aber dennoch nicht die komplette Jury überzeugen. Für den Poptitan und Bruce ist die Nummer zu alltäglich. Trotz Sylvies Ja-Stimme muss Lisa die Bühne ohne Supertalent-Sternenkette räumen.

Das Supertalent, RTL "Das Supertalent"-Kandidatin Lisa Rinne

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Das Supertalent"-Kandidatin Lisa Rinne

Anzeige

Das Supertalent, RTL Akrobatin Lisa Rinne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de