Bei Das Supertalent kommt selbst mal ein Profi ins Schwitzen! Am vergangenen Samstag dürfte der eine oder andere Zuschauer nicht schlecht gestaunt haben, als auf einmal Silva Gonzalez (39) auf der Bühne der Castingshow stand. Das Hot Banditoz-Mitglied wollte jedoch nicht als Kandidat an den Start gehen, sondern als moralische Unterstützung für den Sänger Mariano Segalla, der es mit seiner Gesangsgabe tatsächlich eine Runde weiter schaffte. Gegenüber Promiflash verriet Silva jetzt, wie er die Extremsituation erlebte!

Obwohl er selbst gar nicht auf dem Prüfstand stand, löste der bevorstehende Auftritt seines Schützlings echtes Muffensausen aus. Nicht zuletzt, weil sich der Tag, an dem Mariano zeigen sollte, was er kann, ganz schön in die Länge zog: "Du wartest halt auch lange. Wir waren ab 13 Uhr da und das ging dann bis 23 Uhr." Auch wenn er schon viel gewohnt sei, empfand Silva es als etwas ganz Besonderes, vor den bekannten Bewertungs-Gesichtern zu stehen. Sich von den Promi-Juroren dann das Urteil abzuholen, sei selbst für ihn ein echter Grund zum Bibbern gewesen: "Wenn man sich so dem Urteil stellt, geht einem schon der Arsch auf Grundeis."

Mit dem Gesamtergebnis ist Silva zwar mehr als zufrieden, dennoch habe ihn eine Einschätzung doch sehr verwundert: "Also der Bruce hat ja ein Nein gegeben und das fand ich schon ganz schön hart. Der ist ja sonst immer total emotional, aber bei uns war der total distanziert." Trotz der Kritik habe der ehemalige Germany's next Topmodel-Coach für Silva aber nichts an Sympathiepunkten verloren.

PR Agent Mariano Segalla und Silva Gonzalez bei "Das Supertalent"

Sonstige Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

