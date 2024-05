"Kampf der Realitystars"-Fans sauer: Silva disst alte Frauen

Silva Gonzalez (44) schießt sich selbst ins Aus. Bei Kampf der Realitystars gibt es Nachschub – per Boot kommen die neuen Kandidaten Annemie Herren und Lilo von Kiesenwetter am Strand von Thailand an. Während Calvin Kleinen (32) sich direkt hingebungsvoll um die Neulinge kümmert und bei den Fans für Begeisterung sorgt, fällt Silva mit seinen gehässigen Kommentaren auf. "Wenn man letzte Woche schon dachte, dass Silva nicht unsympathischer werden kann", kommentiert ein User genervt auf X. Die Zuschauer sind sich einig: Das Verhalten des Hot-Banditoz-Stars geht gar nicht! "Welch ein unsäglich dummer Schwätzer, dieser Silva", findet ein User. Ein anderer stellt klar: "Silva ist ein echter Schmierlappen!"

Doch was ist passiert? Die Anreise von Annemie löst bei dem Sänger Unverständnis aus. "Ach du Scheiße, jetzt kommen die Auffüllkandidaten", schüttelt er den Kopf. Annemie sei eine ältere Dame und wirke auf ihn schon gebrechlich und emotional, erklärt der "Veo Veo"-Interpret, er sei sich nicht sicher, ob sie das Tohuwabohu in der Sala durchhalten könne. Und auch mit Lilo sieht es nicht anders aus. "Noch so eine Patientin, Alter...", meckert Silva und stichelt: "Calvin ist Altenpfleger heute, der kümmert sich um die alten Ladys." Auch die Seherin hat für den 44-Jährigen ihre "besten Jahre hinter sich". Er habe eine Challenge mit jungen Leuten erwartet, stattdessen fühle er sich wie in der Schwarzwaldklinik.

Von dem einstigen Dschungelcamp-Kandidaten haben viele Fans wohl erst einmal genug gesehen. "Wenn Silva heute nicht fliegt, kommen wir alle selbst in die Sala und schmeißen ihn raus", meint ein User auf X. In der Stunde der Wahrheit wird der Wunsch der Zuschauer erhört. Die Gruppe entscheidet sich dazu, dass Silva gehen muss. Auch Lilo und Annemie dürfen als Neuankömmlinge einen Realitystar rausschmeißen – und entscheiden sich für Jenny Elvers (51). Mit der TV-Bekanntheit liegt die Schwester von Willi Herren (✝45) seit seinem Tod im Clinch.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidaten Maurice Dziwak und Lilo von Kiesenwetter

RTLZWEI Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten empfangen Annemie Herren

Was denkt ihr über die Aussagen von Silva? Das geht gar nicht! Andere Kandidaten haben schon Schlimmeres gesagt... Ergebnis anzeigen



