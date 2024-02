Gönnen Supertalent-Fans Opernsänger Alexander den Sieg?

Es ist entschieden. Bei der diesjährigen Staffel von Das Supertalent kämpften noch zehn verbleibende Acts um den Sieg. Doch konnte sich im großen Finale nur einer von ihnen durchsetzen: Alexander Doghmani war derjenige, der am Ende die Konkurrenz abhängen konnte. Mit seinem Operngesang schien der gerade einmal 17-Jährige nicht nur das Publikum im Saal, sondern auch die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen überzeugt zu haben. Doch was halten die Promiflash-Leser wirklich von Alexanders Sieg?

Eine Promiflash-Umfrage [Stand: 18. Februar, 10:50 Uhr] macht deutlich, dass Deutschland geteilter Meinung über seinen fulminanten Sieg ist. 493 der insgesamt 882 Abstimmenden finden, dass er von Anfang an überzeugt habe. Während das mit 55,9 Prozent also gerade so die Hälfte der Stimmen ausmacht, sind 389 Personen eher weniger erfreut über das Endergebnis der beliebten TV-Talentshow: Demnach haben 44,1 Prozent einen anderen Favoriten gehabt.

Die Fans im Netz sind da schon eher einer Meinung. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show heißt es unter anderem "So unverdient gewonnen", "Verstehe ich nicht" oder auch einfach nur "Sorry, ich bin raus." Ein anderer Zuschauer zeigt sich da sogar noch weitaus enttäuschter über den Ausgang: "Eindeutig Betrug von RTL. Kann mir niemand erzählen, dass Deutschland so gewählt hat."

RTL / Stefan Gregorowius Alexander Doghmani bei "Das Supertalent"

RTL / Stefan Gregorowius Alexander Doghmani bei "Das Supertalent"

RTL Victoria Swarovski, Alexander Doghmani und Knossi

