So kam das "Das Supertalent"-Finale bei den Zuschauern an

Schon wieder ist eine Staffel vorbei! Bei Das Supertalent stand am Samstagabend, nach nur vier Shows, das große Finale an. Ganze zehn Finalisten konnten ihr Talent ein letztes Mal unter Beweis stellen. Darunter befanden sich Zirkusartisten, Tanzgruppen, Bauchsänger und auch zwei Opernsänger. Letztendlich wurde Stimmwunder Alexander Doghmani vom anwesenden Publikum zum Sieger gekürt. Doch die TV-Zuschauer waren von dem Finale scheinbar nicht überzeugt...

"Keine Liveshow, kein wirkliches Supertalent, keine Spannung. Nie war 'Das Supertalent' öder...." und "Wie ist das bitte so schlecht geworden? Ich meine jetzt nicht die Kandidaten, sondern allgemein die Show – Halbfinale etc., alles fehlt", wettern die User auf X. Einer stellt amüsiert die Vermutung auf, dass die Staffel so schlecht gelaufen sein muss, dass das Ende vorgezogen werden musste. "Dann hätte man die Show auch ganz lassen können als nur vier Folgen", fügt ein weiterer hinzu. Dass das Finale nicht einmal mehr live übertragen wurde, schien die größte Enttäuschung zu sein: "Da die Show nicht live ist, gibt es bei den Kopfstehern auch keinen Grund, angespannt zu sein. Passiert ja nix."

Auch der zwischenzeitliche Auftritt von Jury-Mitglied Anna Ermakova (23) kam nicht gut an. Im Netz machen sich die Fans über die Tochter von Boris Becker (56) lustig. "Schönes Playback. Aber kann die auch singen?", lautet ein Kommentar. Ein User meint sogar, die Performance sei ziemlich peinlich: "Da darf man beim Supertalent seinen Song promoten und singt Playback. Peinlich!"

RTL Victoria Swarovski, das neue Supertalent Alexander Doghmani und Knossi

RTL Tanzgruppe Black Widow bei "Das Supertalent" 2024

RTL Jury-Mitglied Anna Ermakova

