Bald ist es so weit – nachdem der erste Teil von Phantastische Tierwesen schon ein Mega-Erfolg war, erscheint am 15. November endlich auch die langersehnte Fortsetzung! Die Story spielt wieder im berühmten Harry Potter-Universum und behandelt den epischen Kampf zwischen dem einfallsreichen Monsterbändiger Newt Scamander (Eddie Redmayne, 36) und dem fiesen Zauberer Grindelwald (Johnny Depp, 55). Doch nicht nur die Zuschauer freuen sich auf den neuen Streifen. Auch der "Harry Potter"-Cast kann es kaum noch erwarten!

Gegenüber Promiflash verrieten die Fred- und George-Darsteller James (32) und Oliver Phelps (32) nun, dass sie sich "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" definitiv anschauen werden! "Es ist immer interessant zu sehen, wie sich unsere alte Filmreihe weiterentwickelt. Ich bin schon total gespannt auf den kommenden Film", berichtete Oliver im Interview. Seinem Zwillingsbruder geht es genauso: "Als Fan ist es total schön zu sehen, die Evolution der Geschichte und der Charaktere zu sehen", erklärte James.

Auch Luna-Darstellerin Evanna Lynch (27) ist schon ganz aufgeregt! Via Instagram teilte sie jetzt einen Schnappschuss von sich und den "Phantastische Tierwesen"-Darstellern Jude Law (45), Katherine Waterston (38) und Eddie Redmayne und schwärmte in der Bildunterschrift von dem Cast: "Es gibt nichts, was für einen Potter-Fan zufriedenstellender ist, als zu sehen, wie großartige Schauspieler die Rollen zum Leben erwecken und deren Charaktere mit unglaublichem Respekt und Sensibilität behandeln."

