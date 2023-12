Gewusst? Cameron Diaz bandelte mit ihrem Co-Star Jude Law an

Wer hätte das gedacht? Mit dem Musiker Benji Madden (44) fand Cameron Diaz (51) ihre große Liebe: Schon seit 2015 sind die beiden miteinander verheiratet, vier Jahre später bekamen sie ihre erste gemeinsame Tochter. Zuvor datete die Schauspielerin schon so einige Bekanntheiten: So ging sie unter anderem mit Justin Timberlake (42) oder Matt Dillon (59) durchs Leben – doch all ihre Liebschaften sollten in die Brüche gehen. Aber auch dieser Hollywoodstar gehört zu ihren Verflossenen: Cameron bandelte mal mit Jude Law (50) an!

In der romantischen Komödie "The Holiday" verlieben sich die Rollen der beiden Filmstars ineinander – wie OK! jetzt berichtet, funkte es aber auch fernab der Leinwand zwischen den beiden. "Cameron und Jude sind sich während ihrer gemeinsamen Arbeit sehr nahegekommen, aber jetzt hat sich diese Freundschaft in eine Romanze verwandelt", verriet bereits damals ein Insider. Doch obwohl die beiden Gefühle füreinander gehabt haben sollen, wurde aus Cameron und Jude kein Paar. Laut der Quelle seien die Schauspieler nicht bereit gewesen, "sich zu schnell auf etwas einzulassen".

So ganz voneinander loslassen konnten die heute 51-Jährige und der Phantastische Tierwesen-Star aber nicht: Fünf Jahre, nachdem "The Holiday" veröffentlicht wurde, machten 2011 erneut Spekulationen um eine Liebesbeziehung die Runde – die beiden waren nämlich zusammen gesehen worden. "Sie haben eine tolle Chemie, und da sie beide frei sind, haben sie angefangen, sich zu treffen. Er zeigt Cam nur, dass er Spaß hat", offenbarte zudem damals ein Insider.

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Cameron Diaz und Benji Madden

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz und Jude Law bei der Premiere von "The Holiday"

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz und Jude Law im Dezember 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de