Neue "Harry Potter"-Backshow: Diese Filmstars sind dabei

James (38) und Oliver Phelps (38), bekannt für ihre Rollen als Fred und George Weasley in den Harry Potter-Filmen, kehren ans Set der berühmten Filmreihe zurück. Doch dieses Mal schwingen sie keine Zauberstäbe, sondern den Schneebesen. Laut People sollen die beiden Brüder die neue Wettbewerbsshow "Harry Potter: Wizards of Baking" moderieren, die im November auf dem Food Network Premiere feiert. Unterstützt werden sie dabei von den Profiköchen Carla Hall und Jozef Youssef, die als Juroren agieren.

In der Show werden die Teilnehmer dazu herausgefordert, essbare Kreationen berühmter Szenen aus den Harry Potter-Filmen zu erschaffen. Von den fliegenden Autos der Weasleys bis hin zum goldenen Schnatz – die Kandidaten müssen ihre magischen Backfähigkeiten unter Beweis stellen. Fans dürfen sich auch auf Gastauftritte anderer bekannter Gesichter freuen, darunter Bonnie Wright (33), die Ginny Weasley verkörperte, Evanna Lynch (33), die als Luna Lovegood bekannt wurde, und Warwick Davis (54), der die Rolle des Professor Flitwick spielte. Ikonische Schauplätze wie die große Halle in Hogwarts, das Gleis 9¾ oder die Gringotts Bank dienen als Kulisse für das Backabenteuer.

Für James und Oliver ist die Rückkehr an diese Drehorte sicherlich auch eine Art Reise in die Vergangenheit. Die Zwillinge, die neben der Schauspielerei auch als Autoren und Podcaster tätig sind, haben ihre Harry-Potter-Zeit in vielen Interviews als prägend für ihre Karriere bezeichnet. Ihre enge Bindung zu den Fans der Franchise zeigt sich auch in ihrer regelmäßigen Beteiligung an Harry-Potter-Conventions weltweit. Seit dem Ende der achtteiligen Filmreihe im Jahr 2011 ist das magische Universum weiterhin in aller Munde.

Getty Images Oliver und James Phelps als Fred und George Weasley

Pressematerial James Phelps, Bonnie Wright und Oliver Phelps im Universal Studio Resort 2014

