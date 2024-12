Zurück nach Hogwarts: Neue Backshow der Weasley-Zwillinge

Oliver (38) und James Phelps (38), bekannt als die Weasley-Zwillinge Fred und George in den Harry Potter-Filmen, haben sich für ihre neue Show "Harry Potter: Wizards of Baking" in die ikonischen Warner Bros. Studios Leavesden zurückbegeben. Die Backshow auf dem Food Network, moderiert von den Brüdern, begleitet neun Teams, die magische Backkreationen zaubern. Natürlich ist die Show inspiriert von der fantastischen Zaubererwelt. Das große Finale, das in der berühmten Großen Halle von Hogwarts gedreht wurde, wird am Donnerstag ausgestrahlt. "Ich hatte sofort eine Flut von Erinnerungen an elf Jahre Dreharbeiten dort", erzählte James dem Magazin People über die emotionale Rückkehr an diesen besonderen Ort.

Neben den Zwillingen haben auch andere Harry-Potter-Stars wie Bonnie Wright (33), Evanna Lynch (33) und Warwick Davis (54) als Gastjuroren an der Show mitgewirkt. Vor allem sorgten die Dreharbeiten in der Großen Halle für nostalgische Momente – nicht nur bei den Brüdern, sondern auch bei den Teilnehmern der Show. "Wir haben den Bäckern gesagt, dass sie die Ersten seien, die hier etwas backen dürfen, abgesehen von den Filmproduktionen", berichtete James. Oliver teilte eine ganz besondere Erinnerung, als er seine älteste Tochter zu den Dreharbeiten mitbrachte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals mit meiner Tochter dort sein würde", verriet er. Sie sei weniger von der Harry-Potter-Kulisse beeindruckt gewesen – dafür aber umso mehr von den kreativen Kuchen der Show.

Für die Phelps-Brüder ist die Zaubererwelt nicht einfach nur eine Filmreihe, sondern sie prägt bedeutende Teile ihres Lebens. James verglich die Rückkehr ins Studio mit einem Besuch an der High School – ein Ort voller Erinnerungen, der heute moderner wirkt. Oliver fügte augenzwinkernd hinzu, dass der Respekt vor der Magie vor Ort immer noch spürbar sei. So habe das Team des Studios darauf geachtet, dass sie sich nicht zu leichtfertig in die ikonische Kulisse setzen. Ganz klar: Die Magie von Hogwarts lebt weiter, und für die Fans sowie für die Beteiligten bleibt der Zauber unvergänglich.

Anzeige Anzeige

Getty Images James und Oliver Phelps, "Harry Potter"-Schauspieler

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Szene aus "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

Anzeige Anzeige

Anzeige