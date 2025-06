Michael Cera lehnte Harry-Potter-Rolle aus Angst ab

Michael Cera (37), bekannt aus Filmen wie "Superbad" und "Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt", hat bestätigt, dass er einst eine Rolle in dem Harry Potter-Spin-off Phantastische Tierwesen abgelehnt hat. Wie der Schauspieler im "Louis Theroux Podcast" verriet, habe ihn vor allem der Respekt vor großem Ruhm davon abgehalten, sich ernsthaft mit dem Angebot auseinanderzusetzen. "Ich hatte eine große Angst davor, zu berühmt zu werden, vor allem durch Filme für Kinder", erklärte Michael. Wäre er Teil von "Phantastische Tierwesen" geworden, hätte dies vermutlich eine jahrelange Verpflichtung bedeutet, da es mittlerweile drei Teile der Reihe gibt.

Damals galt Michael angeblich als Kandidat für die Rolle des Jacob Kowalski, einem Muggel, der durch Newt Scamander, gespielt von Eddie Redmayne (43), in die magische Welt eingeführt wird. Die Rolle ging schließlich an Dan Fogler (48). Michael erklärte, dass er in jüngeren Jahren Schwierigkeiten damit gehabt habe, mit der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umzugehen, und dass er bewusst versucht habe, seine mediale Präsenz einzuschränken.

Heute sieht der Hollywoodstar das Thema etwas entspannter: Michael erklärte, dass er mittlerweile offener für eine mögliche Teilnahme an einem Franchise-Projekt sei. Zuletzt war er in dem Wes-Anderson-Film "The Phoenician Scheme" zu sehen und ließ im Spaß anklingen, dass er sich sogar eine Rolle im Marvel-Universum vorstellen könnte. "Ein Superheld, der ein großer Fan von Milchprodukten ist – das könnte ich spielen", scherzte er im Podcast.

Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images Michael Cera, Mai 2025

Landmark Media Press and Picture Dan Fogler und Brontis Jodorowsky in "Phantastische Tierwesen"

Getty Images Michael Cera im Dezember 2017

