"Harry Potter"-Stars James und Oliver Phelps mit neuer Show

James (38) und Oliver Phelps (38), bekannt als die Weasley-Zwillinge Fred und George aus den Harry Potter-Filmen, starten eine neue sechsteilige Kochserie namens "Harry Potter: Wizards of Baking". Ab dem 17. Dezember wird die Show auf Prime Video verfügbar sein. In der Serie treten Bäckerpaare gegeneinander an, um atemberaubende, von "Harry Potter" inspirierte Kreationen zu schaffen und die Juroren Carla Hall und Jozef Youssef zu beeindrucken.

Am 16. Dezember sprachen die beiden in der Sendung "This Morning" über ihre Erfahrungen mit der neuen Serie und geben dabei sogar schon einige Einblicke hinter die Kulissen. So viel ist gesagt: Ihre kultige erdbeerblonde Frise aus "Harry Potter"-Zeiten ist definitiv passé. Es ist nicht das erste Mal, dass James und Oliver gemeinsame Sache machen. Nach ihrem legendären Filmdebüt haben die Brüder weiterhin gemeinsam an verschiedenen Projekten gearbeitet, darunter etwa Auftritte in der TV-Serie "Kingdom" und im Kurzfilm "A Mind's Eye".

Abseits der Schauspielerei haben James und Oliver ihren eigenen Podcast gestartet, der auf Plattformen wie Spotify verfügbar ist. Dabei behandelt jede Ausgabe ein neues Thema: In der ersten Staffel drehte sich alles um das Thema Reisen, während in der zweiten Staffel Gäste über ihr persönliches Leben sprachen. Die dritte Staffel, genannt "Normal Not Normal", beschäftigt sich mit der Frage, was "normal" eigentlich bedeutet. Prominente Gäste wie Sasha Banks (32), Tom Hopper (39) und Evanna Lynch (33) waren bereits Teil des Podcasts.

Getty Images / Andreas Rentz James und Oliver Phelps bei der "Harry Potter"-Pressekonferenz 2014

Collection Christophel/ Action Press James und Oliver Phelps in "Harry Potter"

