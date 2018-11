Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter zieht Bonnie Strange (32) blank! Im Mai brachte die Influencerin ihr erstes Kind Goldie Venus auf die Welt. Seither zeigte sich die Blondine zwar immer wieder freizügig, legte neulich sogar komplett die Klamotten ab – ihre nackte Vorderseite durften die Fans bislang aber noch nicht bewundern. Nun warf sich die Neu-Mama für das berühmteste Männermagazin der Welt weitgehend textilfrei heiß in Pose.

Den Titel der kommenden Playboy-Ausgabe für Deutschland ziert die 32-Jährige in einem schwarzen Einteiler, dessen sehr offenherziger Ausschnitt freien Blick auf ihre Brüste gewährt. Im Interview mit der Zeitschrift erklärte Bonnie ihr lockeres Verhältnis zur Nacktheit: "Für mich spielt Nacktheit keine große Rolle. Auch wenn ich bei Instagram Bilder hochlade, die sexy sind, geht es mir dabei vor allem um die Ästhetik." Für sie haben solche Schnappschüsse weniger mit Sexualität als mit Selbstbewusstsein und Freude an der Kunst zu tun.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Moderatorin bildgewaltig bewiesen, dass dieses Statement keine leeren Worte enthält. "Zusammen nackt zu sein ist besser, als alleine nackt zu sein", hatte Bonnie ein Pic kommentiert, das sie völlig unbekleidet in Begleitung eines ebenfalls hüllenlosen Unbekannten zeigte. Nun zieht die Wahl-Spanierin mit aufreizenden Bildern am Kiosk ein – was haltet ihr davon? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / bonniestrange Goldie Venus Weilert und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Webstar Bonnie Strange, September 2018

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus Weilert

