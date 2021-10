Bonnie Strange (35) zeigt stolz ihre Kurven! Auf Social Media teilt das Model neben Einblicken in ihr Leben auch regelmäßig freizügige Fotos von sich. Egal, ob die Blondine dabei in einem eng anliegenden Fetischkostüm posiert oder ihre Brüste bei einem Spiegelselfie nur mit den Händen bedeckt – die Ex-Frau von Carl Jakob Haupt (✝34) setzt gern ihren Körper in Szene. Nun veröffentlichte Bonnie einige heiße Schnappschüsse von sich im Bikini.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 35-Jährige nun zwei Fotos von sich, auf denen sie in einem knappen Bikini posierte. Dabei schaute die Schauspielerin lasziv in die Kamera. "F*ckt euch alle", schrieb die gebürtige Russin schlicht zu den Bildern. Auch in ihrer Story postete die Musikerin im Anschluss weitere leicht bekleidete Aufnahmen von sich. Welch ein Glück, dass sich Bonnie aktuell in Ubud auf Bali befindet, ansonsten wäre ihr angesichts des kühlen Herbstwetters vermutlich bitterkalt gewesen.

Unter dem Post zeigten sich die Fans der Blondine anschließend total begeistert von den sexy Momentaufnahmen. Auch einige Promis wie Enisa Bukvic, Jochen Schropp (42) oder Marvin Magnificent schrieben begeisterte Kommentare. So brachte beispielsweise auch Riccardo Simonetti (28) seine Entzückung über das knappe Outfit unter dem Foto zum Ausdruck. "Die Heißeste", schrieb der Entertainer.

Bonnie Strange im Oktober 2021

Bonnie Strange im Oktober 2021

Bonnie Strange, Model

