Bonnie Strange (35) ist wieder in festen Händen! 2019 machte das Model die Trennung von dem ehemaligen The Voice of Germany-Teilnehmer Boris Alexander Stein öffentlich. Seitdem war nichts von einem weiteren Partner bekannt. Im vergangenen Jahr gab es zwischenzeitlich Gerüchte, dass die Musikerin mit Johannes Haller (33) anbandeln würde, die sich spätestens nach dessen Beziehungsouting mit Jessica Paszka (31) jedoch wieder in Luft auflösten. Doch nun hat Bonnie tatsächlich Liebesnews zu verkünden: Sie ist wieder verliebt!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan von der ehemaligen "taff"-Moderatorin wissen, ob sie noch Single sei. Doch Bonnie verriet daraufhin, dass sich ihr Beziehungsstatus geändert hat. Dieser lautet nun "vergeben", wie die Schauspielerin schrieb. Seit wann sie wieder einen Mann an ihrer Seite hat und um wen es sich dabei handelt, verriet die 35-Jährige jedoch nicht.

Bonnie hat inzwischen schon eine Reihe Beziehungen hinter sich. Neben Boris war sie bereits auch mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht (31) zusammen und sogar mit ihm verlobt. Zu einer Hochzeit kam es jedoch nie. Stattdessen heiratete sie 2013 den Blogger Carl Jakob Haupt (✝34). Die Ehe wurde jedoch ein Jahr später geschieden. 2017 machte Bonnie ihre Beziehung mit Leebo Freeman (33) öffentlich. Im Mai des darauffolgenden Jahres wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden allerdings schon wieder auseinander.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im Oktober 2021

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie, Dezember 2019

