Oh, là, là, was für ein heißer Anblick von Bonnie Strange (32)! In den letzten Monaten war es eher ruhig um die hübsche Partymaus, denn sie ist kürzlich Mutter geworden – im Mai kam ihr Töchterchen Goldie Venus zur Welt. Doch mit dieser Aufnahme sorgte die Beauty nun mal wieder für ordentlich Aufregung: Bonnie postete jetzt ein Nacktfoto von sich im Netz!

Das heiße Pic veröffentlichte die 32-Jährige via Instagram: Darauf ist Bonnie zu sehen, die mit einem Mann am Pool chillt – und auf jegliche Badebekleidung wurde hier komplett verzichtet! "Zusammen nackt zu sein ist besser, als alleine nackt zu sein", betitelte der Webstar das Bild und fügte einen zwinkernden Smiley hinzu. Dass die Follower der Blondine nun ganz genau wissen, wie ihr Knack-Po aussieht, sagt nicht jedem von ihnen zu: "Das geht echt ein bisschen zu weit, findest du nicht?" und "Wow, ist das dein Ernst?!", kommentieren zwei entrüstete User.

Mit diesem Schnappschuss bewies Bonnie auch ein für alle Mal, dass es sich bei ihrem vermeintlichen Goldie-Arschgeweih-Tattoo nur um einen Prank gehandelt hat. Sie ließ ihre Fans vergangene Woche kurz in dem Glauben, sie hätte sich das Gesicht ihrer Tochter auf den unteren Rücken tätowieren lassen.

Instagram / bonniestrange Goldie Venus Weilert und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Ibiza 2018

