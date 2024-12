Fans feiern es: Bonnie Strange filmt sich beim Beauty-Doc

Bonnie Strange (38) erfreut sich dank ihrer offenen und ehrlichen Art großer Beliebtheit. So macht die Beauty beispielsweise aus ihren Beauty-Eingriffen kein Geheimnis. In ihrem neuesten Video auf Instagram nimmt das Model ihre Fans sogar mit zu einem Besuch beim Schönheits-Doc – und dafür wird sie gefeiert! "Yes, wir lieben alles daran", "Sie ist zurück. Wir lieben es", "Interessantes Video!" und "Liebe einfach Bonnie-Content", schwärmen ihre Social-Media-Follower in der Kommentarspalte des Beitrags.

In dem Clip ließ sich die einstige "Taff"-Moderatorin das Gesicht von einer Ärztin aus Russland "auffrischen". Für das gewünschte Ergebnis hat sich Bonnie die Lippen, die Stirn, die Schläfen und die Partie unter den Augen spritzen lassen – und das, obwohl sie Angst vor Spritzen hat, wie die Beauty zugibt. Doch es hat sich gelohnt: Bonnie ist mit dem Ergebnis überaus zufrieden. Sinn des Videos sei es aber nicht, Beauty-Eingriffe zu verharmlosen, verherrlichen oder jemanden dazu zu animieren, erklärt die Musikerin. "Ich, 38, habe mich mit dem Thema gut auseinandergesetzt, mache das, was mir guttut und möchte nach Außen transparent damit umgehen", gibt sie zu verstehen und betont abschließend: "Mein Körper, meine Regeln."

Bonnie gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Hin und wieder bekommen ihre Fans sogar ihre Tochter Goldie Venus zu sehen – ihr Gesicht hält sie aus der Öffentlichkeit jedoch raus. Die Kleine erblickte im Mai 2018 das Licht der Welt. Sie geht aus der damaligen Beziehung von Bonnie und dem Schauspieler Leebo Freeman (36) hervor. Das Paar trennte sich noch während der Schwangerschaft.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie, Dezember 2019

