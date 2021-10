Bonnie Strange (35) lässt fast komplett die Hüllen fallen! Erst vor wenigen Tagen überraschte die Moderatorin ihre Fans mit besonders süßen Neuigkeiten aus ihrem Leben: Nach der Trennung von dem The Voice of Germany-Kandidat Boris Alexander Stein hat die Beauty wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Und der hat jetzt ordentlich was zu gucken: Bonnie zeigt sich mit ein paar ultraheißen Aufnahmen im Netz!

Dass Bonnie mit ihren neuen Schnappschüssen nicht zu sexy für Instagram ist, dürfte echt ein Wunder sein: Ohne BH posiert die Blondine in Ubud, einer Stadt auf der traumhaft schönen indonesischen Urlaubsinsel Bali. Lediglich ein hellblaues Hemd wirft sich die Schönheit locker um, das nur ganz knapp ihre freien Brustwarzen verdeckt. Zu dem Pic verliert die Mutter der kleinen Goldie Venus Weilert (3) gar keine großen Worte – sie versieht den Beitrag schlichtweg mit einem schwarzen Herz-Emoji.

Ihre Fans hauen bei diesem Anblick hingegen ordentlich in die Tasten. So lassen sich zahlreiche Kommentare unter den Bildern finden. Beispielsweise lässt unter anderem auch Schlagersängerin Vanessa Mai (29) ein Kompliment da mit den Worten: "Wunderschön!"

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Moderatorin

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Bonnie Strange im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de