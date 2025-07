Knutschfoto: Könnte Bonnie Strange wieder vergeben sein?

Bonnie Strange (39) sorgt mit einem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story für Spekulationen: Offiziell gilt das Model als Single und alleinerziehende Mutter, doch ein Spiegel-Selfie lässt die Gerüchteküche brodeln. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Bonnie einem Mann einen liebevollen Kuss auf den Mund gibt. Besonders auffällig: Die Blondine hat den mysteriösen Begleiter auf einem Herz-Emoji markiert. Der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter: Es handelt sich um den DJ HOTBOI2300. Weder Bonnie noch HOTBOI2300 haben sich bislang öffentlich dazu geäußert, ob die beiden nur befreundet sind oder mehr zwischen ihnen läuft.

Auffällig ist jedoch, dass die 39-Jährige und HOTBOI2300 in letzter Zeit offenbar häufiger Zeit miteinander verbracht haben. Musikalisch scheinen ihre Wege regelmäßig zueinander zu führen: Erst Anfang des Monats traten beide auf einer Veranstaltung in Berlin auf, die anlässlich Bonnies Geburtstages am 5. Juli stattfand. Zudem haben sie zusammen für das Berliner Format HÖR BERLIN ein DJ-Set aufgenommen. Ein Blick in das dazugehörige Video lässt ebenfalls vermuten, dass ihre Beziehung nicht nur auf professioneller Zusammenarbeit beruht. Nach etwa einer Minute des gemeinsamen Auflegens geben die beiden sich vor der Kamera einen innigen Kuss.

Bonnie, die als Model, Moderatorin und Social-Media-Star bekannt ist, gibt nur selten private Einblicke in ihr Liebesleben. Zwar führte die DJane bereits mehrere öffentliche Beziehungen – unter anderem mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) und dem Vater ihrer Tochter Leebo Freeman – auf Social Media teilt sie aber vor allem ihren Alltag als Mutter und beruflich engagierte Frau. HOTBOI2300 wiederum ist als DJ und Künstler ebenfalls in der kreativen Szene unterwegs. Dass sich ihre Wege immer wieder kreuzen, ist in diesen Kreisen nicht ungewöhnlich. Ob daraus eine enge Freundschaft oder gar eine neue Beziehung entstanden ist, bleibt abzuwarten – die Fans spekulieren jedenfalls schon fleißig.

Instagram / bonniestrange DJ HOTBOI2300 und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange und DJ HOTBOI2300, Juli 2025

Getty Images Bonnie Strange im November 2022

