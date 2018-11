Ein Abfalleimer mit Komprimier-Funktion, Holzkohle mit Bio-Zertifikat, veganes Hundefutter und Co. – in der zehnten Folge der Erfinder-Show Die Höhle der Löwen war mal wieder einiges geboten! Sechs Gründer-Teams stellten den sechs Investoren Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (46), Georg Kofler (61), Frank Thelen (43), Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51) ihre Geschäftsideen vor. Insgesamt drei Deals kamen in der gestrigen Sendung zustande. Doch wie ging es danach für die mutigen Unternehmer weiter? Promiflash verschafft einen kleinen Überblick!

Calimoto

Das Biker-Trio um Luca Osten (26) Sebastian Dambeck (27) und Hans-Joachim Allenfort (29) ging hingegen leer aus. Ihre App für Motorradfahrer konnte schon allein aus dem Grund nicht punkten, weil keine der Raubkatzen dem "gefährlichen Sport" viel abgewinnen konnte. "Es war für uns natürlich schon ein Rückschlag", zeigten sie sich enttäuscht. Sie hatten vor allem auf die Unterstützung von Frank gehofft. Unterkriegen lassen sie sich trotzdem nicht: "Wir waren vorher bereits auf einem guten Weg und diesen gehen wir jetzt weiter."

prezit

Mit seinem Abfalleimer mit Komprimierfunktion hat Alex Baechler (32) endlich die Lösung gegen einen immer vollen Mülleimer gefunden! Der Schweizer Maschinenbauingenieur schaffte es, Ralf Dümmel mit ins Boot zu holen. Wie der Firmengründer gegenüber Promiflash bestätigte, dümmelte es nach der Sendung allerdings nicht weiter. "Der im TV vereinbarte Deal ist so nicht zustande gekommen. Allerdings werde ich von ihm und seinem Team bei meinen Vertriebsaktivitäten unterstützt", verriet er. Nach der Aufzeichnung begann er die Serienproduktion der ersten 600 Container. Von seinem Produkt sei er nach wie vor überzeugt und hoffe, dass es bald auch auf dem deutschen Markt Anklang findet.

VEGDOG

Tessa Zaune-Figlar (34), Valerie Hansen (28) und Lisa Walther (29) sahnten in der Löwenhöhle so richtig ab, denn ihr veganes Hundefutter war für die Tierliebhaberin Dagmar ein gefundenes Fressen. Statt der angedachten zehn Prozent Firmenbeteiligung für eine Finanzspritze von 150.000 Euro einigten sich die vier Geschäftspartnerinnen in spe auf 20 Prozent bei gleichbleibender Summe. Selbst nach Ende der Show hatte der Deal noch Bestand. "Natürlich gab es einige Verhandlungen, aber wir sind uns relativ schnell einig geworden", freute sich Tessa. Ein Teil des Investments sei erst einmal in die Vorproduktion und das Marketing geflossen. Der andere Teil werde in die weitere Produktentwicklung und -forschung gesteckt.

NERO Grillkohle

Für die beiden Verfechter der Bio-Grillkohle Aaron Armah (36) und Jakob Hemmers (36) kam am Dienstagabend kein Deal zustande – und das, obwohl ihr Sortiment an verschiedenen Barbecuesoßen großen Zuspruch von Carsten und seinen Kollegen erhielt. Doch auch ohne einen der Löwen war die Show ein voller Erfolg für den Bauingenieur und den Informatiker. "Mit unserem Konzept konnten wir den Handel überzeugen und unseren Umsatz verdreifachen", gaben sie an. Außerdem stehen die beiden mit verschiedenen Gründern in Kontakt und seien auch von einer weiteren Crowdfinanzierung keinesfalls abgeneigt.

aspUraclip

Vinh-Nghi Tiet (34) und Wolfgang Kleiner (56) präsentierten den Löwen eine Weltneuheit! Sie stellten ihren Mini-Inhalator aus medizinischem Silikon vor, der beim Einführen in die Nase ätherische Öle verströmt – dieser soll zur Entspannung beitragen und Erkältungen vorbeugen. Die Löwen Ralf und Carsten bissen direkt an und vereinbarten vor laufenden Kameras eine Beteiligung von 25 Prozent für 600.000 Euro. Die anschließenden Verhandlungen seien laut Angaben der Gründer sehr professionell und auf Augenhöhe verlaufen. Mittlerweile sei ihre Website komplett überarbeitet, sodass der erwartete Ansturm auf den Onlineshop kommen könne. Die erfinderischen Sandkastenfreunde freuen sich über stetig steigenden Verkaufszahlen ihrer drei Sorten "med", "fresh" und "relax".

Alex Bächler von prezit

Jakob Hemmers und Aaron Armah von NERO Grillkohle

die Gründerinnen von VEGDOG

Sebastian Dambeck, Joachim Allenfort und Luca Osten von Calimoto

Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"



