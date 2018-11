Gut ein Jahr ist es her, dass Musikerin Maite Kelly (38) und ihr Partner Florent Raimond ihr Liebes-Aus nach über zwölf gemeinsamen Jahren bekannt gaben. Seit Januar ist die Scheidung der einstigen Eheleute offiziell durch – und für die Dreifachmama hat ein völlig neues Leben begonnen! Berichtete sie bereits, warum sie sich nach der Trennung lange nicht öffentlich dazu geäußert hatte, packte sie nun darüber aus, wie sie die Erfahrungen der letzten Monate in ihren Songs verarbeitete. So intensiv habe sich Maite nämlich noch nie mit dem Thema Liebe beschäftigt!

Vor wenigen Wochen veröffentlichte das einstige Kelly Family-Mitglied sein neues Album "Die Liebe siegt sowieso", das direkt auf Platz drei der deutschen Charts einstieg. Bei der Arbeit daran habe der Neu-Single gemerkt, wie zerbrechlich er sich doch fühle. "Vielleicht habe ich mich noch nie so sehr mit der Liebe beschäftigt, wie jetzt als erwachsene Frau. Ich reagiere mit jedem neuen Lebensjahr immer sensibler auf die kleinen Gesten meiner Mitarbeiter, Freunde oder Familie. Ich spüre, wie zerbrechlich ich bin, aber in dieser Nahbarkeit liegt auch meine größte Kraft", erklärte sie im Interview mit Schlagerplanet.

Vor allem der Song "Wenn ich liebe" beschreibe sie selbst am allerbesten. "Wenn ich mit einem Mann zusammen bin, gebe ich mich ihm völlig hin. Das kann gut gehen oder auch nicht", erklärte sie mit einem Lachen. An was die Beziehung mit ihrem Florent aber gescheitert ist, behält die 38-Jährige auch weiterhin für sich.

AEDT / WENN Maite Kelly und Florent Raimond

Anzeige

Franziska Krug-Pool/Getty Images Maite Kelly

Anzeige

United Archives GmbH/ActionPress Maite Kelly bei der "Schlagernacht des Jahres" in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de