Musikerin Maite Kelly wollte früher mal Pädagogin werden

Schlagerstar Maite Kelly (45) verrät überraschende Details aus ihrer Vergangenheit: Nach der Zeit mit der berühmten Kelly Family habe es die Musikerin für ein halbes Jahr in einen Kindergarten nach Afrika gezogen. Dort, so berichtet sie im Interview mit Meine Schlagerwelt, habe Maite ernsthaft überlegt, beruflich in die pädagogische Richtung zu gehen und sich ganz der Arbeit mit Kindern zu widmen. Doch das Leben hatte anderes mit ihr vor – Maite wurde Mutter und fand dabei einen ganz eigenen Weg, Kinderherzen zu berühren: durch Musik und liebevoll geschriebene Geschichten.

Inzwischen ist das Schreiben für die Sängerin zu einer echten Berufung geworden. Bereits als Achtjährige verfasste Maite ihre ersten Kinderlieder, mit zwölf wurde sogar ihr erster Song veröffentlicht. Seit rund zehn Jahren schreibt die Powerfrau mit voller Leidenschaft Kinderbücher. Zu ihren bekanntesten Werken zählen "Die kleine Hummel Bommel" und "Püttchen und der Himmelskönig" – Bücher, die bei jungen Lesern wie Eltern großen Anklang finden. Besonders am Herzen liegt ihr dabei die Botschaft, dass Geschichten Kinder tatsächlich stärken und begleiten können. "Nirgendwo kann man teilhaben an der Stärkung eines Herzens, wie wenn man für Kinder Lieder oder Kinderbücher schreibt", betont sie.

Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit engagiert sich Maite bis heute auch persönlich für Kinder, etwa in der Kirche. Für die dreifache Mutter ist es eine echte Herzensangelegenheit, sowohl ihre eigenen Kinder als auch andere junge Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Ihr Leben dreht sich nicht nur um Musik, sondern auch um Kreativität, Mitgefühl und die Förderung der nächsten Generation. Trotz Ruhm und Erfolg bleibt sie bodenständig und setzt sich immer wieder für Themen ein, die ihr am Herzen liegen – vor allem, wenn es um Kinder und ihre Entwicklung geht.

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

