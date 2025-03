Drama in Mannheim: Maite Kelly sagt kurzfristig Konzert ab

Vergangenen Montag erschütterte eine Amok-Fahrt mit zwei Toten in Mannheim ganz Deutschland. Die Auswirkungen sind an allen Ecken zu spüren. Sängerin Maite Kelly (45) hätte eigentlich kommenden Mittwoch ein Konzert in Mannheim gegeben. Doch aus Respekt vor den Opfern sagt sie dieses nun kurzfristig ab. "Als verantwortungsvoller Konzertveranstalter ist es aus Pietätsgründen unsere Pflicht, das Konzert abzusagen. Dies haben wir gemeinsam mit unseren örtlichen Partnern, der SAP-Arena und Rhein Main Concerts beschlossen", erklärt der CEO des zuständigen Veranstalters in einem Statement, das auf dem Instagram-Account des Schlagerstars veröffentlicht wurde. Weiter heißt es: "[Maite Kelly] ist aber auch eine Frau, die in ihren menschlichen Werten in der Mitte gerade steht. Dies wurde durch die Tat nachhaltig getrübt und eine Durchführung des Konzerts setzt ein falsches Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt."

Maite selbst drückt ihr Entsetzen über den Vorfall in Mannheim ebenfalls in dem Statement aus. "Manchmal bleibt nur die Stille. Mein ganzes Kreativteam aus Handwerkern und ich werden aus Respekt gegenüber den Opfern und Betroffenen von Mannheim unsere Werkzeuge liegen lassen", wird das ehemalige Kelly Family-Mitglied zitiert. Die Fans können ihre Karten zurückgeben, eine Ersatzshow wird es erst mal nicht geben. Auf der Website der SAP-Arena ist kein neuer Termin angegeben. Maites Unterstützer zeigen sich im Netz größtenteils verständnisvoll und bestärken die Entscheidung. "Ist auf jeden Fall vernünftig, auch wenn ich sehr traurig darüber bin", schreibt ein Fan in einem Repost. Ein anderer meint: "Absolut richtig! Respekt gegenüber allen Opfern und Angehörigen."

Aktuell ist Maite auf Tournee durch den deutschsprachigen Raum. Es ist wohl eine ihrer bisher persönlichsten Tourneen, denn neben der Musik zeigte die 45-Jährige sich bei ihren Auftritten nahbarer denn je. So zeigte sie bei einem Konzert in Berlin erstmals ein Bild mit ihren drei Töchter, die sie sonst sehr strikt aus der Öffentlichkeit hält. Bedingung für das Foto auf der Leinwand war, dass die Zuschauer keine Aufnahmen davon machen – das scheint auch geklappt zu haben. Beim selben Auftritt erzählte die "Es ist einfach passiert"-Interpretin auch, wie sie seit Jahren mit ADHS und Legasthenie lebe.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

