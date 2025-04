Vergeben? Maite Kelly deutet neue Liebe in ihrem Leben an

Maite Kelly (45) gab bei der Eröffnung des ersten deutschen Schlager-Cafés in Düsseldorf überraschend intime Einblicke in ihr Liebesleben. Die Sängerin verriet gegenüber RTL, dass sie nicht mehr allein durchs Leben geht. "Es kümmert sich jemand sehr gut um mich. Das Leben ist zu schön, um sich das Leben verderben zu lassen", schwärmte das Kelly Family-Mitglied und ließ die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Konkrete Details zu ihrem neuen Glück wollte Maite nicht preisgeben – nur so viel: Der mysteriöse Mann sei ein echter Glücksgriff.

Besonders bemerkenswert waren die ungewohnt offenen Worte der sonst so zurückhaltenden Musikerin. Maite betonte, wie wichtig ihr Privatleben sei und bezeichnete Privatsphäre gar als "Luxusgut". Dass diese Diskretion für sie nach ihrer Scheidung von Florent Raimond (49) im Jahr 2017 eine große Rolle spielt, ist verständlich. Mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie 13 Jahre verheiratet war, hat Maite drei Töchter, die ihr Lebensmittelpunkt geblieben sind. Seit sieben Jahren galt die Sängerin offiziell als single, nun scheint sie das Ehe-Aus überwunden zu haben.

Geprägt durch ihre große Familie, in der sie mit elf Geschwistern aufwuchs, war Maite stets von Zusammenhalt und Harmonie umgeben. Ihre Kindheit und Karriere in der Kelly Family prägten sie nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Ihre Fans lieben sie für ihre Authentizität und Bodenständigkeit – und es scheint, als habe sie nun erneut ihr privates Glück gefunden. Vielleicht entscheidet sich der Schlagerstar eines Tages, mehr über den neuen Partner preiszugeben – doch für den Moment genießt Maite das Liebesglück fernab des Rampenlichts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Anzeige Anzeige