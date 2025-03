Maite Kelly macht ADHS und Legasthenie auf Bühne öffentlich

Eigentlich hält Maite Kelly (45) ihr Privatleben sehr streng aus der Öffentlichkeit heraus. Bei einem Konzert in Berlin macht die Schlagersängerin jetzt eine Ausnahme und offenbart prompt ein großes Geheimnis. "Ich habe ADHS und Legasthenie – aber keinen Filter", erklärt sie ihrem Publikum laut Bunte. Das sei für sie aber kein Nachteil, denn so könne sie Dinge ohne Hemmungen unumwunden ansprechen. Weil eben der Filter fehle, spreche Maite ihre Gedanken immer so aus, wie sie ihr durch den Kopf gehen – ohne dass sie vorher groß darüber nachdenke. In ihrer Kindheit sah das noch ein bisschen anders aus, denn vergangenes Jahr offenbarte die Musikerin, sehr schüchtern gewesen zu sein und gestottert zu haben. Davon merkt man ihr heute auf der Bühne aber nichts mehr an.

So privat erlebt man Maite nur selten und bei dem Konzert setzte sie sogar noch einen drauf, indem sie zum ersten Mal ihre drei Töchter zeigte. Unter der Voraussetzung, dass die Zuschauer keine Bilder oder Videos machen, präsentierte die 45-Jährige ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihren Mädchen Agnes, Josephine und Solène auf einer Wiese sitzt. "Meine Kinder, meine Mädchen, mein größtes Glück", erklärte sie stolz. Die Entscheidung, die Aufnahme zu zeigen, habe Maite getroffen, weil sie sich in dem Rahmen sicher fühle. Zudem plauderte sie auch ein bisschen über die Zukunftspläne ihrer Kinder: Unter anderem verriet die stolze Mama, dass ihre mittlere Tochter Josephine aktuell plane, von zu Hause auszuziehen, und ihre älteste Tochter Agnes im Ausland studiere.

Maite wuchs als zweitjüngstes Kind in der berühmten Kelly Family auf. In ihrer Kindheit führte sie ein Leben auf der Überholspur – die Familie wechselte regelmäßig den Wohnort und spielte bis zu ihrem Durchbruch als Musikgruppe auf der Straße. 2007 startete die gebürtige Berlinerin ihre Karriere als Solokünstlerin und widmet sich seitdem dem Schlager. Auch im TV war Maite immer mal wieder zu sehen – sie machte unter anderem bei Let's Dance mit und konnte die vierte Staffel sogar gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (46) gewinnen. Privat war sie bis 2018 mit Florent Raimond (49) verheiratet, mit dem sie auch ihre drei Töchter bekam. 2017 trennte sich das Paar jedoch und ein Jahr später fand ihre Scheidung statt. Ihr Liebesleben hält Maite seitdem strikt aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Getty Images Maite Kelly und Florent Raimond im Februar 2013

