Fotos aufgetaucht: Das soll Maite Kellys neuer Partner sein

Hat Maite Kelly (45) endlich den Mann ihrer Träume gefunden? Bei einem romantischen Spaziergang in Düsseldorf zeigte sich die Sängerin glücklich und verliebt mit ihrem vermeintlich neuen Partner. Der Mann an ihrer Seite, der Ted heißt, wurde von Maite bereits vor Wochen als ihr "Mystery Man" beschrieben. In legerer Kleidung und mit einer anziehenden Gelassenheit spazierten die beiden Hand in Hand unter den Bäumen der Stadt, tauschten zärtliche Blicke und Berührungen aus. Das zeigen Schnappschüsse, die Bild vorliegen.

Ted arbeitet in einem Blumen- und Tiermarkt in Meerbusch und hat keinerlei Verbindungen zum Showgeschäft. Mit seiner ruhigen Art gibt er Maite offenbar genau das, was sie in ihrem sonst so trubeligen Alltag braucht: einen Ruhepol. Bereits vor wenigen Wochen schwärmte sie gegenüber dem Newsportal: "Es kümmert sich jemand sehr gut um mich. Das Leben ist zu schön, um sich das Leben verderben zu lassen."

Nach ihrer Scheidung von Florent Raimond (49) im Jahr 2017, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat, hatte Maite einige Zeit als Single gelebt. Gegenüber dem Blatt plauderte sie bereits im vergangenen Jahr aus dem Nähkästchen und verriet, wie ein Mann ihr Herz erobern kann: "Ich hatte nie ein Beuteschema. Das Aussehen war mir nicht wichtig. Ich habe immer die inneren Werte eines Menschen zuerst geliebt. Attraktiv ist für mich ein Mann, der in sich ruht. Da kann ich mich anlehnen."

Getty Images Maite Kelly und Florent Raimond im Februar 2013

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

