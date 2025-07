Schon so groß: Maite Kelly gratuliert ihrer Tochter Agnes

Maite Kelly (45) hat ihrer ältesten Tochter Agnes liebevolle Geburtstagsgrüße auf Instagram überbracht. Die Schlagersängerin teilte rührende Worte und Fotos von der kleinen Feier, anlässlich des 19. Geburtstags der jungen Frau. "Vor 19 Jahren kam meine erste Tochter auf die Welt – Agnes. Bis heute ist sie meine Sonne – sie strahlt immer, ganz gleich, was passiert", schrieb Maite in ihrem Beitrag. Die stolze Mutter bedankte sich außerdem bei Agnes für ihre Existenz mit den Worten "Ich liebe dich – und ich war, bin und werde immer dankbar sein, dich als meine Tochter zu haben." Ihre Fans reagierten begeistert auf die emotionalen Worte und schlossen sich den Glückwünschen an.

Die Bilder der Feier, die Maite geteilt hat, zeigten den liebevoll dekorierten Geburtstagstisch, der mit viel Mühe gestaltet wurde. Unter den Kommentaren von Maites Followern fanden sich viele, die sich überrascht zeigten, wie schnell Agnes groß geworden sei, und schwelgten in Erinnerungen. "Unfassbar, wenn ich daran denke, wie mini sie war", schrieb ein Nutzer. Bekannt ist, dass ihre drei Töchter Agnes, Josephine und Solène aus der Ehe mit Florent Raimond (49) stammen und eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter haben. Auch wenn Maite als Sängerin viel beschäftigt ist, stellt sie sicher, dass ihre Familie immer an erster Stelle steht.

Maite, die aktuell frisch verliebt zu sein scheint, hat in Interviews in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Mutterrolle ist. Die Sängerin, die neben ihrer Musikkarriere auch für ihre fröhliche und bodenständige Art bekannt ist, schützt ihre Familie mit viel Hingabe und sieht ihre Kinder als ihre größte Priorität. Ihre starke Mutterliebe beschrieb Maite einmal so: "Die Mädchen stehen in meinem Leben an erster Stelle. Und ich glaube, wenn man berufen ist, dann umarmt die Berufung auch die Mutterschaft." Solche Aussagen unterstreichen, dass sie trotz Trubel im Showbusiness ein Leben voller Familienliebe und Fürsorge lebt.

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

Getty Images Maite Kelly, Sängerin

Getty Images Maite Kelly im März 2019