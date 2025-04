Roland Kaiser schließt erneutes Duett mit Maite Kelly aus

Roland Kaiser (72) und Maite Kelly (45) haben mit ihrem Duett "Warum hast du nicht nein gesagt" einen der größten Schlagerhits der vergangenen Jahre geschaffen. Der Song, der 2014 veröffentlicht wurde, begeistert Fans seitdem auf Tanzflächen und in Konzerthallen. Doch eine Fortsetzung dieses Erfolgs wird es nicht geben, wie Roland in einem aktuellen Interview mit WAZ verraten hat. "Wir sind uns einig: Das war ein so großer Erfolg, dass wir es lieber dabei belassen", erklärte der Sänger. Beide Künstler seien überzeugt, dass ein erneuter Versuch, dieses Duett zu übertreffen, die Magie des Originals nicht wieder einfangen könnte.

Der Song markiert einen Meilenstein in der Karriere des Schlagerstars Roland Kaiser, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht. Nach einer schweren Lungenerkrankung und einer Transplantation im Jahr 2010 startete seine Karriere noch einmal durch, und er füllt heute große Arenen und Fußballstadien. Auch Maite, bekannt aus der musikalischen Kelly Family, hat sich längst als Solo- und Schlagerkünstlerin etabliert. Dass ihr gemeinsamer Song so erfolgreich wurde, führen viele auf die charmante Kombination aus Rolands markanter Stimme und Maites fröhlicher Ausstrahlung zurück. Doch anstatt einen weiteren Versuch als Duett zu wagen, widmen sich beide nun anderen Projekten.

Für Roland ist aktuell vor allem das Miteinander mit seinem Publikum ein besonderes Highlight. Der Sänger legt großen Wert auf Livemusik und erzählt stolz von seiner Tour mit einer 16-köpfigen Band. Seine Ehefrau Silvia begleitet ihn oft auf Konzertreisen, was den Alltag auf Tour für ihn noch schöner macht. Maite hingegen zeigt sich neben ihrer Musikkarriere in jüngster Zeit auch immer wieder in TV-Shows und auf Social-Media-Plattformen. "Warum hast du nicht nein gesagt" bleibt für viele Fans jedoch ein zeitloser Moment der deutschen Schlagermusik – ein Song, der die Chemie zwischen den beiden Künstlern perfekt einfängt.

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

ActionPress Maite Kelly und Roland Kaiser

