Sylvie Meis (40) weiß ihren Traumkörper in Szene zu setzen! In wenigen Tagen beginnt für die Moderatorin ein großes Abenteuer: Für ihre eigene Lingerie-Kollektion sucht die TV-Beauty in der Castingshow Sylvies Dessous Models ein Nachwuchs-Mannequin, das künftig als Gesicht ihrer Fashion-Linie auftreten soll. Bisher hat die Blondine selbst vor der Kamera posiert und in den freizügigen Outfits regelrecht vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Doch würde sie sich auch völlig nackt ablichten lassen?

Sylvie gibt in einem RTL-Interview zu, dass der Playboy sie schon öfter für ein hüllenloses Shooting gewinnen wollte. Doch die 40-Jährige erteilte dem Magazin stets eine Absage. "Ich habe am Anfang meiner Karriere gesagt: Ich verspreche es mir selber – und meinem Vater – ich habe eine Lingerie-Marke, ich bin in Dessous zu sehen und es ist alles sexy. Aber nackt werde ich mich nie zeigen", begründet sie ihre Entscheidung. An diesem Entschluss möchte die Supertalent-Jurorin auch weiterhin festhalten.

Das bedeutet aber nicht, dass sich Sylvie nie wieder mit viel Haut fotografieren lässt. Obwohl sie eine geeignete Markenbotschafterin für ihre Dessous-Kollektion sucht, möchte sie das Modeln zunächst nicht komplett an den Nagel hängen. "Ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit 55 nicht mehr die Hauptkampagne von meiner Marke trage. Bis es so weit ist, suche ich frische, junge Gesichter, die mich unterstützen. Ich fühle mich immer noch wohl in meinem Körper. Aber zusätzlich möchte ich einfach noch mit anderen zusammen etwas aufbauen", erläutert sie ihre Zukunftspläne.

