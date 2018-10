Wer kann Sylvie Meis (40) mit ihren heißen Rundungen überzeugen? Kommenden Monat geht die hübsche Niederländerin mit ihrer eigenen Show auf Sendung: Ab dem 21. November läuft "Sylvies Dessous Models" auf RTL. In dem Casting-Format sucht die Moderatorin das Gesicht für ihre neue Dessous- und Wäschekollektion. Insgesamt treten 30 Kandidatinnen gegeneinander an – nun gibt es erste Bilder von den Nachwuchs-Models!

Ob blond, brünett, rot- oder schwarzhaarig – bei den Show-Kandidatinnen ist jeder Typ vertreten. Die jüngste Anwärterin auf den Dessous-Thron ist die 19-jährige Studentin Josephiné Jamie aus dem rheinischen Bedburg, die schon als Kind gemodelt hat. Jasmin ist mit 30 Jahren die älteste Kandidatin. Sie schätzt ihren Status innerhalb der Gruppe realistisch ein: "Ich bin wahrscheinlich so die Model-Oma", sagte sie gegenüber RTL. Ihr Alter muss für die Hamburgerin aber kein Nachteil sein, schließlich ist Casting-Chefin Sylvie das beste Beispiel dafür, dass man auch mit 40 noch eine Top-Figur in Spitzen-Unterwäsche machen kann.

Für die Teilnehmerinnen fängt der Weg in die Modewelt in der Hansestadt Hamburg an: Dort findet das erste Casting statt, bei dem die Top Ten ausgewählt werden. Danach geht es für die zehn Schönheiten nach Berlin, Paris und Ibiza, wo sie Sylvie von ihren Model-Qualitäten überzeugen müssen. Habt ihr schon eine erste Favoritin? Stimmt ab!

MG RTL D / Sebastian Geyer Die Teilnehmerinnen von "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Alina, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Christine Annabelle, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Daria, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Elena, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Graziella, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Hannah Samira, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Jacqueline, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Jasmin, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Jessica, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Johanna, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Josephiné Jamie, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Julia B., Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Julia C., Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Julia Sch., Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Julia W., Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Justina, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Lucia, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Marta, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Mirjana, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Mona, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Patricia, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Sabina, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Sarah, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Susanna, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Tahnee, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Theresa, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Vanessa, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Vivienne Josephine, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Wioleta, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

MG RTL D / Sebastian Geyer Melissa Minh, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Model"



