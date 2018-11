Cheryl Cole (35) wagt einen kompletten Neuanfang! Die Ex-Girls Aloud-Sängerin musste sich dieses Jahr bereits privat neu orientieren: Im Sommer hatten sie und der ehemalige One Direction-Hottie Liam Payne (25) das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben – knapp zwölf Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Bear (1). Nun beginnt für sie auch beruflich ein neuer Abschnitt: Sie arbeitet an ihrem Musik-Comeback – passend dazu hat sich die 35-Jährige einen anderen Look verpassen lassen!

Cheryl war diese Woche beim Podcast Table Manners zu Gast, wo sie ihre am 9. November erscheinende Single "Love Made Me Do It" vorgestellt hat. Das Promo-Video zu der Podcast-Folge enthüllt Cheryls generalüberholten Style: Sie hat sich von ihrer Walle-Mähne getrennt und trägt jetzt einen stylischen Bob.

In dem Interview sprach die Britin aber nicht nur über ihre aktuelle Musik, sondern auch über ihr Leben als arbeitende Mutter. Sie fühle sich nur wohl dabei, ihren 21 Monate alten Sohn alleine zu lassen, wenn ihre Familie übernehmen könne: "Wenn etwas von 9 bis 18 Uhr geht oder über Nacht dauert, dann sage ich: 'Mama, ich werde zwei Nächte dort sein', erklärte sie dem Host Jessie Ware.

Pascal Le Segretain/Getty Images for L'Oreal Paris Cheryl Cole in Paris

Anzeige

Instagram / cherylofficial Cheryl Cole, Musikerin

Anzeige

Getty Images Cheryl Cole, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de