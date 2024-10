Liam Paynes Tod erinnert Kerry Katona an Ableben von Ex-Mann

One Direction-Star Liam Payne (✝31) stürzte von einem Balkon und verstarb auf tragische Weise. Unter anderem hinterlässt der Musiker einen Sohn. Auch Atomic Kitten-Bekanntheit Kerry Katona (44) bewegt der Tod des Sängers emotional und sie verrät in einem OK!-Interview, dass dieser sie an das Ableben ihres Ex-Ehemanns George Kay (✝38) erinnert. "Ich habe Liam nie kennengelernt, aber ich habe mir die Augen ausgeweint, weil ich genau weiß, was seine Ex Cheryl Cole (41) durchmacht und wie es sich anfühlt, wenn man seinem Kind mitteilt, dass sein Vater tot ist", erklärt sie.

Ihr früherer Partner verstarb 2019 an einer Überdosis und bis heute sitzt der Schmerz über seinen Verlust tief. "Es vergeht kein Tag, an dem ich DJ nicht ansehe und mich frage, was George von ihr denken würde. Ich weiß, dass Cheryl die gleiche Last zu tragen haben wird", merkt Kerry an. Sie habe die frühere Partnerin des verstorbenen Liam kennenlernen dürfen und äußert sich: "Ich habe Cheryl ein paar Mal getroffen und sie war immer so nett – es wird eine schreckliche Zeit für sie, für Liams Freundin Kate Cassidy und für alle, die ihn kannten."

Liam und Cheryls Sohn Bear erblickte 2017 das Licht der Welt. Aufgrund seiner mentalen Gesundheit konnte der frühere Bandkollege von Harry Styles (30) aber nicht auf die Weise für seinen Nachwuchs da sein, wie er es sich gewünscht hätte. Im Frühjahr verriet ein Insider gegenüber new, dass er dies ändern wollte. "Er will wirklich ein guter Vater sein", hieß es und lautete ferner: "Liam möchte keinen Meilenstein verpassen." Nur wenige Monate später kam der Brite jedoch im jungen Alter von 31 Jahren ums Leben.

Getty Images Liam Payne und Cheryl Cole, Brit Awards 2018

twoeyephotos/MEGA Liam Payne im Dezember 2018