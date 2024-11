Cheryl Cole unter Trauergästen bei Ex Liam Paynes Beisetzung

Ein trauriger Tag für Liam Paynes (✝31) Familie, Freunde und Kollegen. Ein Monat nach dem tragischen Tod des One Direction-Sängers fand in den vergangenen Stunden in Amersham, West-London, seine Beerdigung statt. Liams Ex-Partnerin und Mutter seines Sohnes Bear, Cheryl Cole (41), war auch unter den Anwesenden. Als eine der letzten kam sie an der Kirche an und betrat das Gebäude durch einen Hintereingang.

Unter den Trauergästen waren neben der Familie auch die ehemaligen Bandkollegen des 31-Jährigen, Louis Tomlinson (32), Harry Styles (30), Niall Horan (31) und Zayn Malik (31). Außerdem waren James Corden (46), der sehr gut mit Liam befreundet war, sowie Simon Cowell (65), der One Direction damals bei X-Factor mitgegründet hat, vor Ort. Liams Freundin, Kate Cassidy, war eine der ersten in der Kirche und wurde von ihrem engen Freund Damian Hurley (22) unterstützt.

Liam war am 16. Oktober von seinem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien, gestürzt und gestorben. Seine Freundin Kate, die nur wenige Tage vorher abgereist war, zollte dem Briten mit herzzerreißenden Worten auf Instagram Tribut: "Nichts in den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt. [...] Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollständig geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens weiter lieben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles bei der Beerdigung von Liam Payne, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024